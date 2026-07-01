App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,85 T
Hyperliquid-Kurs55,28 -2.50%
Bitcoin-Kurs51.490,86 0.63%
Ethereum-Kurs1.380,58 1.31%
XRP-Kurs0,911583 1.10%
BNB-Kurs477,09 -0.08%
Hyperliquid-Kurs55,28 -2.50%
Solana-Kurs65,84 4.39%
TRON-Kurs0,277047 -0.15%
Dogecoin-Kurs0,062818 2.30%
Cardano-Kurs0,133204 6.60%
Zcash-Kurs354,01 3.19%
Chainlink-Kurs6,33 1.18%
Pi Network-Kurs0,100201 2.44%
"Jahrelange Arbeit und enorme Geduld" 

Backpack gelingt seltenes Kunststück: Krypto-Börse hat jetzt alle drei EU-Lizenzen

Backpack erweitert seine regulatorische Basis in Europa. Mit MiCA-, MiFID-II- und PSD2-Lizenz gehört das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den wenigen Krypto-Anbietern mit allen drei Zulassungen.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Mann in einem dunklen Kapuzenpullover und Rucksack spricht auf der Bühne und gestikuliert dabei mit den Händen. Er trägt ein Headset-Mikrofon und hinter ihm befindet sich ein roter Hintergrund.

Beitragsbild: Backpack

 | Armani Ferrante ist stolz auf sein Team

Die Krypto-Börse Backpack hat eine MiCA-Lizenz sowie eine Lizenz als Zahlungsinstitut von der lettischen Zentralbank erhalten. Zusammen mit der bereits bestehenden MiFID-II-Lizenz verfügt Backpack EU damit über die drei wichtigsten regulatorischen Zulassungen für Krypto-Dienstleistungen, Wertpapiergeschäfte und Zahlungsverkehr in der Europäischen Union.

Ausbau des EU-Geschäfts

Nach Angaben des Unternehmens kann Backpack mit den Lizenzen seine Dienste in allen 27 EU-Mitgliedstaaten anbieten. Das regulatorische Fundament soll den Anspruch untermauern, Krypto- und traditionelle Finanzmärkte miteinander zu verbinden. Dabei verweist das Unternehmen auf hohe Anforderungen bei Transparenz und Compliance.

Backpack-CEO Arman Ferrante bezeichnet den Erhalt aller drei Lizenzen als seltenen Meilenstein in der Digital-Asset-Branche. “Heute haben nur sehr wenige Unternehmen in der Branche überhaupt eine dieser Lizenzen. Noch weniger verfügen über alle drei“, schreibt er auf X.

“Jahrelange Arbeit und enorme Geduld”

Ferrante betonte außerdem den langen Weg bis zur Genehmigung: “Das in einem einzigen Land zu schaffen, ist schon sehr schwer. Es braucht ein ganzes Team, jahrelange Arbeit und enorme Geduld.” Einen schnellen Weg gebe es nicht. Stattdessen seien “Jahre konsequenter Umsetzung” notwendig.

Langfristig verfolgt Backpack das Ziel, ein weltweit tätiges, kryptonatives Finanzinstitut aufzubauen. Mit den neuen EU-Lizenzen sei das Unternehmen diesem Vorhaben nach eigener Einschätzung einen weiteren Schritt näher gekommen.

Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münze vor Chartbild
On-Chain-AnalyseBitcoin-Kurs vor Verkaufswelle? Diese Zone entscheidet über den nächsten Trend
Eine digitale Trading-Szene mit grün leuchtendem Kurschart im Hintergrund. Im Zentrum befindet sich eine große, futuristische Hyperliquid-Münze mit türkisfarbenem Logo und metallischem Rand. Umgeben von Candlestick-Charts, Kurszahlen und Volumenbalken vermittelt das Bild die Atmosphäre eines dynamischen Kryptomarkts.
KursanalyseHyperliquid: Doppeltop oder nächster bullisher Angriff?
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Helden eines BullenmarktsAltcoins sorgen für Schlagzeilen – mit Bitcoin wird Vermögen aufgebaut
MemeCore
0,886188
49.77%
Jupiter
0,206764
16.70%
WhiteBIT Coin
47,00
15.54%
Morpho
1,85
14.12%
Stellar
0,172280
11.69%
Cardano
0,133204
6.60%
Bitcoin Cash
180,71
5.56%
Canton
0,126685
5.36%
Solana
65,84
4.39%
JUST
0,077386
3.92%
LAB
7,94
-30.19%
Audiera
2,13
-12.37%
Velvet
1,28
-8.49%
币安人生 (BinanceLife)
0,560285
-6.85%
​​Stable
0,032086
-6.11%
Worldcoin
0,341970
-4.11%
Figure Heloc
0,887940
-3.03%
Sky
0,046169
-2.98%
Monero
265,95
-2.77%
Hyperliquid
55,28
-2.50%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren