Trade Republic – Erfahrungen, Tests und Bewertung
Trade Republic zählt zu den bekanntesten Neobrokern Europas. Der Anbieter ermöglicht den Handel mit Aktien, ETFs, Derivaten und Kryptowährungen per App und Web an.
Wir haben uns das Angebot einmal genauer angeschaut und dir in diesem Trade Republic Test die wichtigsten Aspekte wie Angebot, Gebührenstruktur, Sicherheitsniveau und Benutzerfreundlichkeit genau beschrieben. Außerdem kannst du nachlesen, welche Erfahrung unsere Community mit Trade Republic gemacht hat und selbst eine Bewertung abgeben.
Was ist Trade Republic?
Trade Republic ist ein deutscher Neobroker mit eigener Banklizenz und zählt mittlerweile zu den größten Anbietern für mobiles Geldanlegen in Europa. Gegründet 2015 und mit Sitz in Berlin, bietet die Plattform seit 2019 den Wertpapierhandel über eine App an. Nutzer können Aktien, ETFs, Derivate und Kryptowährungen handeln sowie Zinsen auf ihr Guthaben erhalten.
Durch die einfach zu navigierende App benötigst du für das Investieren mit Trade Republic nicht viel Erfahrung. Der Anbieter wirbt mit seiner schlanken Infrastruktur, niedrigen Gebühren und einer App-first-Strategie. Inzwischen investieren über 10 Millionen Kunden in 17 EU-Ländern mit der mobilen App.
Zahlarten
Einzahlungen auf das Verrechnungskonto sind über mehrere Wege möglich. Das Verrechnungskonto fungiert dabei als Bindeglied zwischen deinem Girokonto und dem Depot. Nutzer müssen dieses Konto zunächst von einem eigenen Girokonto, per Kredit- oder Debitkarte oder per Apple oder Google Pay aufladen. Anschließend kannst du mit dem dort hinterlegten Guthaben Wertpapiere oder Kryptowährungen handeln. Für die Ausführung von Sparplänen kann auch ein Girokonto hinterlegt werden, von dem monatlich die Beträge automatisch aufgeladen werden. Das funktioniert bei Trade Republic in unserem Test auch sehr zuverlässig.
- SEPA-Überweisung: kostenfrei, eigene IBAN je Nutzer
- Kredit-/Debitkarte: 1 % Gebühr
- Apple Pay & Google Pay: 1 % Gebühr
Auszahlungen erfolgen als SEPA-Überweisung gebührenfrei auf das hinterlegte Girokonto. Bargeldabhebungen sind über die Trade Republic Visa-Debitkarte ab einem Betrag von 100 € weltweit kostenlos möglich.
Gebühren
- Aktien-/ETF-Ordergebühren: 1 € Pauschale
- Sparplanausführung (ETF, Aktie, Krypto): 0 €
- Depot-/Kontoführung: 0 €
- Visa Debitkarte (digital): 0 €
- Visa Karte (Plastik): 5 € einmalig
- Visa Karte (Metall): 50 € einmalig
- Bargeldabhebung unter 100 €: 1 € pro Abhebung
Weitere Leistungen wie Dividendenverbuchung, Jahressteuerbescheinigung und Depotüberträge sind ebenfalls kostenlos.
Coins und Token bei Trade Republic
Trade Republic unterstützt aktuell den Handel mit 50 Kryptowährungen, darunter:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- Cardano (ADA)
- Dogecoin (DOGE)
Der Krypto-Handel erfolgt 24/7 und die Verwahrung übernimmt ein regulierter Dienstleister (BitGo). Seit Ende 2025 können Nutzer ihre Coins auch über eine eigene Krypto-Wallet bei Trade Republic verwalten. Diese ermöglicht nicht nur den Transfer von Coins auf externe Wallet-Adressen und den Empfang von Kryptowährungen, sondern auch die Teilnahme an Krypto-Staking-Programmen.
Zusätzlich kann mit dem Wallet-Guthaben direkt über die Trade Republic Karte bezahlt werden. Dabei steht eine 2 % "Crypto Saveback"-Funktion zur Verfügung, bei der ein Teil des Betrags automatisch in Kryptowährungen investiert wird. Krypto-Sparpläne sind bei dem Neobroker ebenfalls gebührenfrei möglich. So kannst du bei Trade Republic auch ohne viel Erfahrung mit dem Krypto-Trading beginnen.
Sicherheit
- Einlagensicherung: bis 100.000 € pro Kunde bei Partnerbanken (z. B. Deutsche Bank)
- Wertpapierdepot: als Sondervermögen rechtlich geschützt
- Geldmarktfonds-Anteil: nicht einlagengesichert, aber Sondervermögen
- Zwei-Faktor-Authentifizierung für App- und Web-Login
- Gerätebindung und biometrischer Zugriffsschutz
- 24/7-Notfall-Hotline zur Sperrung
- BaFin-reguliert, unter Aufsicht der Bundesbank
In der Vergangenheit stand Trade Republic in der Kritik, da Gelder der Kunden auf den Verrechnungskonten bei unterschiedlichen Banken oder in Geldmarktfonds verwahrt wurden. Dadurch kam es zu Unsicherheiten bei der Einlagensicherung.
Du kannst ganz einfach testen, wo Trade Republic dein Geld verwahrt:
- Wähle dein Verrechnungskonto unter dem Reiter “Cash”
- Klicke auf “Zinsen”
- Öffne “Status”
- Unter “Aktueller Kontostand” siehst du die Bank, bei der dein Guthaben liegt
Support
- 24/7 Telefonsupport: Echte Serviceagenten stehen kostenlos per Chat und telefonisch bereit
- In-App-Support: schriftlich via Chatformular
- E-Mail: spezifische Adressen für Service und Beschwerden
- FAQ/Helpcenter: umfangreiche Selbsthilfeartikel
- Notfall-Hotline: für Kartensperrung etc. jederzeit erreichbar
- Sprachen: Deutsch, Englisch, weitere EU-Sprachen
Bei Problemen oder Fragen kannst du als Kunde rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche telefonisch oder per Chat Kontakt mit dem Support aufnehmen. Sollte dein Anliegen ungeklärt bleiben, kannst du den Status deiner Anfrage live in der App weiterverfolgen.
Benutzerfreundlichkeit
Die App ist minimalistisch und intuitiv gestaltet und eignet sich besonders für Einsteiger. Um ohne große Erfahrung in der App von Trade Republic navigieren zu können, setzt der Anbieter auf ein reduziertes aber funktionales Design. Orders, Sparpläne und Geldtransfers sind mit wenigen Klicks erledigt. Eine Web-Version ist ebenfalls verfügbar. Komplexere Tools und Chartanalysen fehlen, was Profi-Trader vermissen könnten.
Features
- Aktien-, ETF- und Krypto-Sparpläne ab 1 €
- 2,5 % Tagesgeldzins bis 50.000 €
- Visa-Debitkarte mit bis zu 2 % "Saveback"
- Kinderdepot mit gebührenfreien ETFs
- Web-App und biometrischer App-Zugang
- Neue Krypto-Wallet mit Transfer- und Stakingfunktion
- Daueraufträge, Lastschriften, Gehaltseingang via IBAN
- Detailliertes Steuerreporting zum Download
- Analysefunktionen für Anleger