Ich nutze Trade Republic jetzt seit einiger Zeit und bin insgesamt sehr zufrieden. Die App ist übersichtlich, schnell und macht das Investieren wirklich einfach – auch für Einsteiger. Die Kontoeröffnung war unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt, und die Verwaltung meines Depots funktioniert intuitiv. Besonders gefällt mir die transparente Kostenstruktur: Sparpläne kann ich provisionsfrei besparen, und auch bei Einzelkäufen fallen nur geringe Gebühren an. Die Auswahl an Aktien, ETFs und Sparplänen ist groß und deckt eigentlich alles ab, was man für den langfristigen Vermögensaufbau braucht. Auch die Zinsen auf das Verrechnungskonto sind ein schönes Extra. Mein einziger Kritikpunkt betrifft das Kryptoangebot: Die Auswahl an handelbaren Kryptowährungen könnte deutlich größer sein. Wer neben den gängigen Coins auch in kleinere oder speziellere Kryptowerte investieren möchte, wird hier aktuell noch eingeschränkt. Hier würde ich mir mehr Vielfalt wünschen.