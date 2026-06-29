Gerüchte um das Ende der Krypto-Haltefrist sorgen weiter für Diskussionen. BTC-ECHO hat Thomas Silberhorn um eine Stellungnahme gebeten und eine Antwort erhalten.

Krypto-Haltefrist vor dem Aus? CSU-Politiker: “Ich äußere mich dazu nicht“

Krypto-Haltefrist vor dem Aus? CSU-Politiker: “Ich äußere mich dazu nicht“

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die politische Debatte um die steuerfreie Haltefrist für Kryptowährungen nimmt Fahrt auf. â³

Ein angeblicher Beschluss der Bundesregierung sorgt für Spekulationen, bleibt jedoch unbestätigt. â³

CSU-Politiker Thomas Silberhorn äußert sich nicht zu den kursierenden Informationen. â³

Eine mögliche Abschaffung müsste zunächst das parlamentarische Verfahren durchlaufen. â³

Die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und andere Kryptowährungen steht seit Wochen im Mittelpunkt einer politischen Debatte. Auslöser war ein Vorstoß der SPD, die einjährige Haltefrist abzuschaffen. Seitdem wird immer wieder über mögliche Änderungen der Krypto-Besteuerung diskutiert.

Die Katze ist aus dem Sack: Haltefrist wir abgeschafft, was für ein elender Vertrauens- und Wortbruch mal wieder seitens der immer den Wähler täuschenden CDU!! Dieses Schreiben habe ich heute bekommen. Könnte kotzen! pic.twitter.com/3W3j9u1YIZ — Alex ∞/21M ⚡ (@Alex71btc) June 27, 2026

Zuletzt sorgt ein auf X veröffentlichter Screenshot einer angeblichen E-Mail des CSU-Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn für Spekulationen. Darin heißt es, die Bundesregierung habe im Rahmen der Haushaltseckwerte 2027 bereits beschlossen, die einjährige Haltefrist für Kryptowährungen abzuschaffen. Die Echtheit des Schreibens konnte bislang jedoch nicht unabhängig bestätigt werden.

Krypto-Debatte geht weiter

In der veröffentlichten E-Mail heißt es, die Bundesregierung habe sich angesichts der angespannten Haushaltslage auf die Abschaffung der Haltefrist verständigt. Zudem verweist das Schreiben darauf, dass die Union einen früheren Gesetzentwurf der Grünen abgelehnt hatte, da Kryptowährungen steuerlich nicht schlechter gestellt werden sollten als Gold oder Fremdwährungen.

BTC-ECHO hat Thomas Silberhorn um eine Stellungnahme gebeten. Über sein Büro ließ er mitteilen: “Herr Silberhorn hat sich zur steuerlichen Haltefrist für Kryptowährungen bislang nicht öffentlich geäußert und beabsichtigt dies auch weiterhin nicht.“

Mit seiner Stellungnahme bestätigt Thomas Silberhorn die kursierende E-Mail jedoch weder noch weist er sie zurück. Der CSU-Politiker erklärt lediglich, dass er sich zur steuerlichen Haltefrist für Kryptowährungen bislang nicht öffentlich geäußert habe und dies auch weiterhin nicht beabsichtige. Ob an den kursierenden Informationen etwas dran ist, bleibt damit weiterhin offen.

Auch wenn die Bundesregierung die Abschaffung der Krypto-Haltefrist beschließen sollte, wäre der Schritt noch nicht umgesetzt. Zunächst müsste ein entsprechender Gesetzentwurf das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und eine Mehrheit im Bundestag erhalten. Laut der veröffentlichten E-Mail soll zudem eine Übergangsregelung vorgesehen sein.

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