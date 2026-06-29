Die steuerfreie Haltefrist für Bitcoin und andere Kryptowährungen steht seit Wochen im Mittelpunkt einer politischen Debatte. Auslöser war ein Vorstoß der SPD, die einjährige Haltefrist abzuschaffen. Seitdem wird immer wieder über mögliche Änderungen der Krypto-Besteuerung diskutiert.
Zuletzt sorgt ein auf X veröffentlichter Screenshot einer angeblichen E-Mail des CSU-Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn für Spekulationen. Darin heißt es, die Bundesregierung habe im Rahmen der Haushaltseckwerte 2027 bereits beschlossen, die einjährige Haltefrist für Kryptowährungen abzuschaffen. Die Echtheit des Schreibens konnte bislang jedoch nicht unabhängig bestätigt werden.
Krypto-Debatte geht weiter
In der veröffentlichten E-Mail heißt es, die Bundesregierung habe sich angesichts der angespannten Haushaltslage auf die Abschaffung der Haltefrist verständigt. Zudem verweist das Schreiben darauf, dass die Union einen früheren Gesetzentwurf der Grünen abgelehnt hatte, da Kryptowährungen steuerlich nicht schlechter gestellt werden sollten als Gold oder Fremdwährungen.
BTC-ECHO hat Thomas Silberhorn um eine Stellungnahme gebeten. Über sein Büro ließ er mitteilen: “Herr Silberhorn hat sich zur steuerlichen Haltefrist für Kryptowährungen bislang nicht öffentlich geäußert und beabsichtigt dies auch weiterhin nicht.“
Mit seiner Stellungnahme bestätigt Thomas Silberhorn die kursierende E-Mail jedoch weder noch weist er sie zurück. Der CSU-Politiker erklärt lediglich, dass er sich zur steuerlichen Haltefrist für Kryptowährungen bislang nicht öffentlich geäußert habe und dies auch weiterhin nicht beabsichtige. Ob an den kursierenden Informationen etwas dran ist, bleibt damit weiterhin offen.
Auch wenn die Bundesregierung die Abschaffung der Krypto-Haltefrist beschließen sollte, wäre der Schritt noch nicht umgesetzt. Zunächst müsste ein entsprechender Gesetzentwurf das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und eine Mehrheit im Bundestag erhalten. Laut der veröffentlichten E-Mail soll zudem eine Übergangsregelung vorgesehen sein.
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