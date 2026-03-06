App herunterladen
"Banken sind die größten Heuchler" 

Clarity Act blockiert: Streit zwischen Banken und Krypto-Branche eskaliert

Die Verhandlungen über den Clarity Act geraten erneut ins Stocken. Banken lehnen einen Kompromiss zu Stablecoin-Belohnungen ab. Damit wachsen Zweifel, ob das Gesetz noch in 2026 verabschiedet wird.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs69,979.00 $-3.50 %
Eric Trump, ein Mann in einem blauen Anzug und einer rot gestreiften Krawatte, der Trump ähnelt, spricht auf einer Bühne in ein Mikrofon, vor einem verschwommenen Hintergrund mit blauen und gelben Lichtern.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eric Trump schießt gegen die Banken

Die Verhandlungen über den US-Gesetzentwurf Clarity Act sind erneut ins Stocken geraten. Banken lehnen einen vom Weißen Haus vorgeschlagenen Kompromiss ab. Das berichtet Reuters. Der Clarity Act soll erstmals klare regulatorische Regeln für den Krypto-Markt schaffen. Branchenvertreter argumentieren seit Jahren, dass Unternehmen bislang in einer regulatorischen Grauzone arbeiten und dies Innovation sowie Geschäftsentwicklung bremst.

“Banken tun nun alles in ihrer Macht Stehende, um die Krypto-Industrie zu blockieren”

Bereits im Januar geriet der Gesetzentwurf ins Stocken. Banken lehnten eine Regelung ab, die Stablecoin-Emittenten und Krypto-Unternehmen erlaubt hätte, Nutzern Belohnungen oder renditeähnliche Produkte anzubieten. Kreditinstitute befürchten, dass solche Angebote Einlagen aus dem Bankensystem abziehen könnten. Eine Analyse von Standard Chartered schätzt, dass Stablecoins bis Ende 2028 rund 500 Milliarden US-Dollar aus US-Banken abziehen könnten.

Lest auch
Clarity Act als Rückschritt? “Schrecklicher Müll”: Cardano-Gründer teilt gegen neues Krypto-Gesetz aus

Das Weiße Haus versuchte zuletzt, einen Kompromiss zu vermitteln. Demnach sollten Belohnungen etwa bei Peer-to-Peer-Zahlungen möglich sein, nicht jedoch für ungenutzte Guthaben. Während mehrere Krypto-Unternehmen diesen Vorschlag unterstützen, lehnen Banken ihn weiterhin ab.

Vor diesem Hintergrund äußerte sich auch US-Präsident Donald Trump. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte er, Banken würden versuchen, den Clarity Act zu untergraben. Dies sei nicht akzeptabel.

Auch sein Sohn Eric Trump teilt diese Meinung: “Die Institutionen, die jahrelang ein Monopol hatten und ihre Kunden ausgenommen haben, indem sie ihnen fast null Rendite auf Geldmarktkonten für Privatkunden boten und gleichzeitig Konten mit geringem Guthaben mit exorbitanten Gebühren belasteten – tun nun alles in ihrer Macht Stehende, um die Krypto-Industrie zu blockieren. Sie [Banken] sind die größten Heuchler und geraten in Massenpanik, weil sie wissen, dass sie den Wettlauf um die digitale Finanzwelt verlieren!”

Zeitdruck im Kongress: Clarity Act noch dieses Jahr?

Neben dem Konflikt zwischen Banken und Krypto-Unternehmen bestehen auch politische Differenzen im US-Senat. Für eine Verabschiedung des Gesetzes sind Stimmen von mindestens sieben Demokraten notwendig.

Lest auch
Stimulus Checks, Hypothekenzinsen und Co. Wahlkampf um jeden Preis: Warum Trumps Midterm-Agenda Bitcoin Rückenwind geben könnte

Hinzu kommt der begrenzte Zeitplan im Kongress. Vor Beginn des Wahlkampfs für die Zwischenwahlen im Herbst bleiben nur wenige Monate, um das Gesetz zu verabschieden. Reuters zufolge warnen Insider, dass sich das Zeitfenster für eine Einigung spätestens im Sommer schließen könnte.

