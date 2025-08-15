App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.08 T $
Bitcoin-Kurs118,800.00 $-2.52%
Ethereum-Kurs4,625.61 $-2.57%
XRP-Kurs3.11 $-4.01%
Cardano-Kurs0.942747 $-4.72%
Solana-Kurs195.82 $-4.44%
Dogecoin-Kurs0.230251 $-4.79%
BNB-Kurs849.74 $-1.76%
Polkadot-Kurs4.01 $-4.74%
IOTA-Kurs0.202037 $-6.75%
Official Trump-Kurs9.18 $-3.65%
TRON-Kurs0.358718 $-2.07%
Stellar-Kurs0.427421 $-4.36%

Scott Bessent korrigiert sich Kaufen die USA nun doch Bitcoin?

Der US-Finanzminister erklärte gestern, keine Bitcoin kaufen zu wollen. Kurz darauf fiel der BTC-Kurs unter 118.000 US-Dollar. Nun korrigiert er seine Aussage.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs118,800.00 $-2.52 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann im Anzug mit einer Anstecknadel mit der amerikanischen Flagge, einer Brille und einer Bitcoin-Anstecknadel steht vor bunten Militärbändern und hält sich nachdenklich das Kinn.

Beitragsbild: picture alliance

 | Hat die Sache nochmal überdacht: US-Finanzminister Scott Bessent
  • Heute so, morgen so – nicht nur die Zollpolitik des zweiten Trump-Kabinetts erscheint unberechenbar. Erteilte Scott Bessent nationalen Bitcoin-Käufen zur Enttäuschung vieler Krypto-Anleger gestern erst eine Absage, ändert er nur wenig später seine Meinung.
  • In einem X-Post wiederholt der US-Finanzminister zunächst: “Bitcoin, die endgültig von der US-Bundesregierung konfisziert wurden, bilden die Grundlage der strategischen BTC-Reserve.” Doch dieses Mal ergänzt er seine Aussage und hebt die “Kaufabsage” wieder auf.
  • “Darüber hinaus ist das Finanzministerium bestrebt, budgetneutrale Wege zu erkunden, um mehr Bitcoin zu erwerben und die Reserven zu erweitern”, schreibt Bessent.
  • Dadurch wolle man Trumps Wahlkampfversprechen umsetzen, die Vereinigten Staaten zur “Bitcoin-Supermacht der Welt” zu transformieren. Ob ihm der US-Präsident auf die Finger geklopft hat?
  • In einer ersten Reaktion nach der gestrigen “Wir werden nicht kaufen“-Aussage fiel der Bitcoin-Kurs auf 117.500 US-Dollar. Im Moment des Schreibens handelt die Krypto-Leitwährung wieder bei 119.100 US-Dollar, was einem Kursrückgang von 2,2 Prozent in den vergangenen 24 Stunden entspricht.
  • Mitverantwortlich für den Krypto-Abverkauf waren aber auch die heißer als erwartet ausgefallenen US-Erzeugerpreise. Der PPI stieg im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung reduziert.
  • Bo Hines, der damals Teil des Krypto-Rates, hatte im April von einer Prüfung von Finanzierungsoptionen für den Erwerb von Bitcoin gesprochen, darunter Zolleinnahmen und eine Neubewertung der Goldzertifikate. Inzwischen trat er von seinem Posten zurück.
  • Nicht alle Bitcoin-Anhänger unterstützen staatliche BTC-Käufe. Welche Risiken damit einhergehen, lest ihr in diesem Artikel: So gefährlich sind staatliche BTC-Reserven.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine gekeimte Zwiebel sitzt neben einer leuchtenden Bitcoin auf einer dunklen, strukturierten Oberfläche.
Bitcoin ist kein GartenproduktBitcoin und die Tulpenmanie: Ein unpassender Vergleich
An der Außenfassade eines Gebäudes prangt das Siemens-Firmenlogo in fetten, türkisfarbenen Buchstaben über großen Fenstern, daneben eine schlichte Krypto-Beschilderung.
Krypto in DACH Euro-Stablecoin, MiCA-Token und Siemens-Anleihe setzen neue Maßstäbe
Eine goldene Bitcoin-Münze steht aufrecht auf einem Tisch, während digitale Charts und Finanzdiagramme die Bitcoin-Trends im verschwommenen Hintergrund hervorheben.
KursanalyseNach Allzeithoch: Warum der Bitcoin-Kurs auf Messers Schneide steht
Provenance Blockchain
0.029772 $
13.30%
LEO Token
9.69 $
4.41%
Kinetiq Staked HYPE
48.43 $
3.41%
Hyperliquid
48.34 $
3.25%
Ethena
0.729449 $
0.21%
USDT0
1.00 $
0.10%
USDtb
1.00 $
0.04%
Ethena USDe
1.00 $
0.03%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.03%
Tether
1.00 $
0.01%
SPX6900
1.56 $
-8.77%
Optimism
0.756648 $
-8.30%
Pudgy Penguins
0.033621 $
-7.60%
OKB
95.51 $
-7.49%
Bonk
0.000024 $
-7.29%
Pepe
0.000011 $
-6.88%
Worldcoin
1.01 $
-6.87%
Monero
241.14 $
-6.60%
Internet Computer
5.52 $
-6.53%
Celestia
1.80 $
-6.53%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren