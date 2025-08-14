- Im Interview bei Fox Business sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass die Regierung keine Bitcoin-Käufe für die nationale Reserve plant.
- Bitcoin fiel daraufhin unter die psychologische Unterstützung von 120.000 US-Dollar. Am Morgen erreichte die Krypto-Leitwährung noch ein neues Allzeithoch. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert sie bei rund 118.000 US-Dollar.
- “Wir haben begonnen, ins 21. Jahrhundert zu kommen und eine Bitcoin-Reserve aufgebaut. Wir werden sie nicht kaufen, aber wir werden beschlagnahmte Vermögenswerte verwenden und sie weiter aufbauen”, erklärte Bessent.
- Er bestätigte auch, dass die USA nicht vorhaben, ihre Bitcoin-Bestände zu verkaufen. Ihm zufolge sei die Reserve zu den aktuellen Preisen rund 15-20 Milliarden US-Dollar wert.
- Die Erklärung steht im Gegensatz zu einer früheren Verfügung von Präsident Donald Trump, die die Regierung anweist, “haushaltsneutrale Strategien” zur Erhöhung der Bitcoin-Bestände zu entwickeln.
- Im April sagte Bo Hines, der damals Teil des Presidential Council of Advisers for Digital Assets war, dass die Regierung Finanzierungsoptionen für den Erwerb von Bitcoin prüfe, einschließlich Zolleinnahmen und einer Neubewertung der Goldzertifikate des Finanzministeriums.
- Auf die Frage, ob die USA ihre 261,5 Millionen Unzen Gold neu bewerten würden, deren offizieller Wert bei einem 1973 festgesetzten Preis von 42,22 US-Dollar pro Unze rund 11 Milliarden US-Dollar beträgt, die aber zu Marktpreisen heute rund 750 Milliarden US-Dollar wert sind, äußerte Bessent Zweifel. Sie würden jedoch ebenfalls als Wertaufbewahrungsmittel behalten werden.
- Mitverantwortlich für den Krypto-Abverkauf sind jedoch die heißer als erwartet ausgefallenen US-Erzeugerpreise. Der PPI stieg im Juli im Jahresvergleich um 3,3 Prozent und lag damit weit über der Prognose von 2,5 Prozent und über dem revidierten Wert von 2,4 Prozent im Juni. Dies ist der höchste jährliche Anstieg seit Februar. Auf Monatsbasis stieg der PPI um 0,9 Prozent, der stärkste Anstieg seit Juni 2022.
