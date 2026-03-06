Mit einem Portfolio von bis zu 350 Millionen US-Dollar will Kasachstans Zentralbank auf den Krypto-Sektor setzen.

Kasachstan: Zentralbank will bis zu 350 Mio. US-Dollar in Krypto investieren

Die Zentralbank von Kasachstan will laut Reuters bis zu 350 Millionen US-Dollar aus ihren Gold- und Devisenreserven in krypto-nahe Vermögenswerte investieren. Das kündigte Notenbankchef Timur Suleimenov bei einem Briefing zu den Leitzinsen in Almaty an.

Fokus auf Krypto-Aktien

Ein groß angelegter Direkteinstieg in Bitcoin und Co. sei laut Vize-Chefin Aliya Moldabekova jedoch nicht geplant. Stattdessen wolle die Zentralbank vor allem Unternehmen auswählen, die im Bereich digitaler Vermögenswerte und entsprechender Infrastruktur tätig sind. Neben direkten Investments in Kryptowährungen sollen also primär Aktien von Technologieunternehmen mit Bezug zur Blockchain-Branche auf der Liste stehen. Das Programm könnte bereits im April oder Mai anlaufen.

Kasachstan treibt seine Krypto-Strategie damit weiter voran. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Regierung Pläne für eine nationale Krypto-Reserve vorgestellt, die unter anderem aus beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten und staatlich geschürften Coins gespeist werden sollte. Im November wurde zudem über einen separaten Reservefonds im Umfang von 500 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar diskutiert, der in ETFs und Krypto-Unternehmen investieren soll.

Zum 1. Februar beliefen sich die Gold- und Devisenreserven der kasachischen Zentralbank auf 69,4 Milliarden US-Dollar. Der staatliche Nationalfonds verwaltete zuletzt Vermögenswerte in Höhe von 65,2 Milliarden US-Dollar. Während in Kasachstan die Zeichen auf Adoption stehen, eskaliert in den USA der Streit zwischen Banken und Krypto-Branche.

