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Nach 15 Jahren 

Bitcoin-Schatz gehoben: Frühinvestor sichert sich 25 BTC im Millionenwert

Krypto-Geschichte erwacht zum Leben. Wie ein früher Bitcoin-Investor dank einer physischen Münze nach 15 Jahren nun Millionen kassiert.

Tobias Zander
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Bitcoin-Schatz glänzt

Beitragsbild: Shutterstock

 | Eine Bitcoin-Schatztruhe erblickt nach 15 Jahren das Tageslicht

Die On-Chain-Aktivitäten von Bitcoin-Investoren der ersten Stunde nehmen im derzeitigen Bärenmarkt spürbar zu. Ein anonymer Investor löste vor wenigen Tagen einen physischen Bitcoin ein, ganze 15 Jahre nach dessen Erstellung. Durch die Einlösung erhielt der Eigentümer Zugriff auf insgesamt 25 digitale BTC.

Laut Daten von Galaxy Research handelt es sich bei dem Sammlerstück um eine sogenannte S1-COIN-25, welche aus der legendären Casascius-Serie stammt, die zwischen 2011 und 2013 produziert wurde. Zum aktuellen Kurs entspricht der Bitcoin-Schatz einem Gegenwert von fast 1,8 Millionen US-Dollar.

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Der frühe Bitcoin-Adopter und Softwareentwickler Mike Caldwell erfand die Casascius-Token als haptische Konversationsstücke. Dabei stellte er verschiedene Münzen und Barren in Denominierungen von 0,5 bis 1.000 BTC aus Messing, Feinsilber oder mit Goldbeschichtung her. Jedes der Exemplare verfügt auf der Außenseite über eine sichtbare Bitcoin-Adresse zur Verifizierung des Guthabens über einen Block-Explorer.

Auf der Rückseite schützt ein fälschungssicheres Hologramm den passenden privaten Schlüssel. Wollen sie ihre digitalen BTC auf eine eigene Wallet zu transferieren, müssen Besitzer dieses Hologramm physisch abziehen. Caldwell stellte die Produktion Ende 2013 ein, nachdem US-Behörden die Tätigkeit als “nicht lizenzierte Geldübermittlung” eingestuft hatten. Der Handel findet seither ausschließlich auf Sekundärmärkten statt.

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Was ursprünglich als Werkzeug gedacht war, um Menschen das Konzept von digitalem Geld näherzubringen, fungiert heute als hochpreisiges Aufbewahrungsmedium. Bei ihrer Ausgabe im Dezember 2011 lag der materielle und digitale Wert vieler Münzen sogar noch unter der 100-Dollar-Marke. Der immense Kursanstieg der vergangenen anderthalb Jahrzehnte transformierte die Stücke in regelrechte Schatzkisten, und das trotz Bärenmarkt 2026.

Das nun verarbeitete Exemplar war Teil eines riesigen historischen Bestands, denn insgesamt sollen 27.916 Münzen und Barren existieren. Davon öffneten Halter bis heute 10.479 Stück. Der verbleibende Gesamtwert aller noch versiegelten Casascius-Token beläuft sich beim aktuellen Bitcoin-Kurs auf mehr als 6,2 Milliarden US-Dollar.

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