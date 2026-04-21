Kryptowährungen werden für viele Deutsche zunehmend relevant. Eine neue Studie zeigt, dass bessere Angebote sogar einen Bankwechsel auslösen könnten.

Jeder dritte Deutsche würde für bessere Krypto-Angebote die Bank wechseln

Jeder dritte Deutsche würde für bessere Krypto-Angebote die Bank wechseln

Eine aktuelle Studie der Börse Stuttgart Digital zeigt, dass das Interesse an Kryptowährungen in Deutschland weiter zunimmt. Demnach planen 35 Prozent der Deutschen, in den kommenden fünf Jahren in digitale Assets zu investieren. Grundlage der Erhebung sind 6.000 Befragte aus mehreren europäischen Ländern. Besonders auffällig ist die Wechselbereitschaft, denn jeder dritte Deutsche würde für bessere Krypto-Angebote sogar seine Bank wechseln. Für Finanzinstitute ergibt sich daraus ein deutlicher Anreiz, entsprechende Dienstleistungen auszubauen und stärker in ihr Angebot zu integrieren.

68 Prozent der Befragten schätzen ihr eigenes Finanzwissen als hoch ein. Damit liegt Deutschland vor Spanien mit 67 Prozent sowie Italien und Frankreich mit niedrigeren Werten. Dennoch bleibt eine Hürde bestehen: Rund 60 Prozent geben an, dass ihnen Kryptowährungen zu komplex erscheinen.

Krypto bleibt gefragt, Vertrauen liegt bei Banken

Trotz dieser Unsicherheiten ist das Interesse an digitalen Assets hoch. Ein Teil der Befragten hat bereits investiert, während viele weitere einen Einstieg planen. Besonders wichtig ist sind ihnen die Themen Vertrauen und Zugang. Hier zeigt sich ein klares Bild, weil die eigene Hausbank für viele als erste Anlaufstelle gilt.

“Der Zugang zu Finanzwissen und Kryptowährungen war noch nie so einfach. Doch die Ergebnisse zeigen, dass die Finanzkompetenz in Deutschland weiter gestärkt werden muss, insbesondere im digitalen Bereich”, so Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

38 Prozent der Deutschen nennen ihre Bank als vertrauenswürdigste Option für den Einstieg in Kryptowährungen. Spezialisierte Plattformen liegen deutlich dahinter. Das Vertrauen in etablierte Finanzinstitute bleibt damit ein zentraler Faktor für die weitere Verbreitung von Krypto-Investments.

Für Banken entsteht daraus eine strategische Chance. Wer frühzeitig passende Angebote schafft, kann neue Kundengruppen erschließen und bestehende Kunden enger binden. Die Studie macht deutlich, dass Kryptowährungen ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des Banking-Partners werden.

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