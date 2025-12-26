App herunterladen
Banken ziehen nach 

Bitcoin bei Banken – wo Anleger jetzt schon handeln können

Bitcoin gewinnt im Bankensektor zunehmend an Bedeutung, doch die Zugangsmodelle unterscheiden sich teils erheblich. Anleger sollten daher prüfen, ob der Kauf über eine Bank oder über einen spezialisierten Broker besser zu ihren Bedürfnissen passt.

Josip Filipovic
In diesem Artikel erfährst du:

  • Was die Bitcoin-Angebote der Banken unterscheidet
  • Wie Verwahrung und Sicherheit je nach Institut funktionieren
  • Warum Banken Bitcoin zunehmend in ihr Angebot aufnehmen
  • Wohin sich der Bitcoin-Handel im Bankensektor entwickelt

Der Bitcoin-Kauf über klassische Banken gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Allerdings fällt das Angebot je nach Institut sehr unterschiedlich aus: Während einige Banken digitale Vermögenswerte bereits vollständig integriert haben, befinden sich andere noch im Aufbau oder greifen vorerst auf externe Anbieter zurück. Für Kunden stellt sich daher immer häufiger die Frage, welche Bank heute schon einen direkten Zugang ermöglicht und wo der Kauf eher indirekt oder noch gar nicht verfügbar ist. 

