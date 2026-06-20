App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
1,96 T
Hyperliquid-Kurs60,60 2.00%
Bitcoin-Kurs55.312,12 0.63%
Ethereum-Kurs1.498,12 1.12%
XRP-Kurs0,994634 0.78%
BNB-Kurs509,11 1.40%
Hyperliquid-Kurs60,60 2.00%
Solana-Kurs61,90 3.41%
TRON-Kurs0,283889 1.66%
Dogecoin-Kurs0,072666 0.80%
Cardano-Kurs0,140703 0.22%
Zcash-Kurs407,07 2.94%
Chainlink-Kurs6,87 0.11%
Pi Network-Kurs0,116836 0.74%
US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF 

Franklin Templeton beantragt Bitcoin ETF mit besonderem Twist

Franklin Templeton beantragt zwei ETFs, die Dividenden aus US-Aktien in Bitcoin-Exposure reinvestieren und so Aktien mit Krypto verbinden.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs55.312,12 0.63 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ein neuer Bitcoin ETF soll den Markt erobern

Der Vermögensverwalter Franklin Templeton hat bei der US-Börsenaufsicht SEC die Zulassung für zwei neue Exchange Traded Funds (ETFs) beantragt. Die Produkte sollen Anlegern eine Kombination aus US-Aktien und Bitcoin-Exposure bieten. Die Besonderheit: Dividenden aus den enthaltenen Aktien werden automatisch für den Aufbau einer Bitcoin-Position genutzt.

Laut dem Antrag tragen die Fonds die Namen Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF und Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF. Beide sollen passiv verwaltete Indexfonds sein.

Dividenden fließen in Bitcoin-Allokation

Zum Start sollen die ETFs zu 95 Prozent in US-Aktien und zu 5 Prozent in Bitcoin-Exposure investiert sein. Erhaltene Dividenden, einschließlich Sonderdividenden, werden nach einem festen Regelwerk in die Bitcoin-Komponente reinvestiert.

Die Gewichtung wird dabei nicht sich selbst überlassen. Quartalsweise Anpassungen sollen sicherstellen, dass die Bitcoin-Allokation innerhalb der vorgesehenen Grenzen bleibt. Die zugrunde liegenden Indizes werden zudem halbjährlich neu zusammengestellt.

Zwei unterschiedliche Aktienindizes

Der neue ETF soll einen breit aufgestellten US-Large-Cap-Index abbilden. Der zweite Fonds konzentriert sich auf Innovationswerte. Grundlage ist ein Index mit den 100 größten Nichtfinanzunternehmen, die an der Nasdaq notiert sind.

Lest auch
Rote Zahlen Anleger ziehen Milliarden ab: Bitcoin ETFs erleben schwierige Wochen

Für die Bitcoin-Position können verschiedene Instrumente genutzt werden. Dazu zählen Bitcoin-ETPs, Futures, Optionen sowie Bitcoin-gestützte Depositary Receipts. Laut dem Antrag ist auch eine Abbildung über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands möglich.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Adam Back auf einer Bühne mit einem Anzug und Mikrofon, wie er vielleicht über Bitcoin und Satoshi Nakamoto spricht.
Meinungs-ECHOIst das Satoshi-Rätsel gelöst? Adam Back nennt die wahren Bitcoin-Pioniere
XRP-Münze vor rotem Hintergrund
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Warum es für den Ripple-Coin abwärts gehen könnte
Das Brandenburger Tor in Berlin bei Sonnenaufgang mit leerem Pariser Platz. Hinter dem historischen Wahrzeichen erhebt sich ein überdimensionales orangefarbenes Bitcoin-Logo, das den Himmel dominiert und das Tor optisch in seinen Schatten stellt. Die Kombination aus klassischer Architektur und Kryptowährung symbolisiert die wachsende Bedeutung von Bitcoin in Berlin und Deutschland.
Krypto in DACHBerlin Blockchain Week: Der nächste Krypto-Boom könnte nichts mit Bitcoin zu tun haben
JUST
0,072582
7.53%
Jupiter
0,171092
5.90%
OKB
66,31
4.00%
POL (ex-MATIC)
0,070802
3.98%
Midnight
0,028280
3.75%
Solana
61,90
3.41%
Zcash
407,07
2.94%
Figure Heloc
0,902151
2.13%
Hyperliquid
60,60
2.00%
Aave
64,49
1.81%
LAB
10,51
-22.11%
DeXe
13,42
-6.54%
Worldcoin
0,524186
-3.73%
​​Stable
0,028238
-3.57%
Ondo
0,298306
-3.39%
MemeCore
2,48
-3.11%
Stellar
0,185902
-2.95%
Cosmos Hub
1,54
-2.95%
Uniswap
2,60
-2.87%
Morpho
1,61
-2.59%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren