Franklin Templeton beantragt Bitcoin ETF mit besonderem Twist

Franklin Templeton beantragt zwei ETFs, die Dividenden aus US-Aktien in Bitcoin-Exposure reinvestieren und so Aktien mit Krypto verbinden.

Der Vermögensverwalter Franklin Templeton hat bei der US-Börsenaufsicht SEC die Zulassung für zwei neue Exchange Traded Funds (ETFs) beantragt. Die Produkte sollen Anlegern eine Kombination aus US-Aktien und Bitcoin-Exposure bieten. Die Besonderheit: Dividenden aus den enthaltenen Aktien werden automatisch für den Aufbau einer Bitcoin-Position genutzt.

Laut dem Antrag tragen die Fonds die Namen Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF und Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF. Beide sollen passiv verwaltete Indexfonds sein.

Dividenden fließen in Bitcoin-Allokation

Zum Start sollen die ETFs zu 95 Prozent in US-Aktien und zu 5 Prozent in Bitcoin-Exposure investiert sein. Erhaltene Dividenden, einschließlich Sonderdividenden, werden nach einem festen Regelwerk in die Bitcoin-Komponente reinvestiert.

Die Gewichtung wird dabei nicht sich selbst überlassen. Quartalsweise Anpassungen sollen sicherstellen, dass die Bitcoin-Allokation innerhalb der vorgesehenen Grenzen bleibt. Die zugrunde liegenden Indizes werden zudem halbjährlich neu zusammengestellt.

Zwei unterschiedliche Aktienindizes

Der neue ETF soll einen breit aufgestellten US-Large-Cap-Index abbilden. Der zweite Fonds konzentriert sich auf Innovationswerte. Grundlage ist ein Index mit den 100 größten Nichtfinanzunternehmen, die an der Nasdaq notiert sind.

Für die Bitcoin-Position können verschiedene Instrumente genutzt werden. Dazu zählen Bitcoin-ETPs, Futures, Optionen sowie Bitcoin-gestützte Depositary Receipts. Laut dem Antrag ist auch eine Abbildung über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands möglich.