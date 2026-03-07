Die Mainstream Adoption von Ethereum ist für Vitalik Buterin nicht das wichtigste Ziel. Welche Punkte nun stattdessen Vorrang haben.

Während der Ether-Kurs erneut unter 2.000 US-Dollar fällt und Konkurrenten wie Solana immer mehr Entwickler anziehen, meldet sich Vitalik Buterin mit einer klaren Botschaft zu Wort. Der Ethereum-Mitgründer will die Ausrichtung des Netzwerks neu schärfen und spricht über notwendige Veränderungen, um die Zukunft der zweitgrößten Kryptowährung zu sichern. Dabei betont er, dass einige Grundprinzipien für ihn nicht verhandelbar sind.

Ethereum korrigierte seit Jahresbeginn noch stärker als Bitcoin I Quelle: TradingView

Dazu gehören: “Zensurresistenz, Open Source, Privatsphäre und Sicherheit” (CROPS). Sie bilden nach Vitaliks Ansicht das Fundament von Ethereum und dürfen daher selbst unter wachsendem Wettbewerbsdruck nicht verwässert werden. “Wir sollten bei den zentralen Eigenschaften keine Kompromisse eingehen”, schreibt Buterin und warnt ausdrücklich davor, Nutzer zu verunsichern, indem grundlegende Sicherheitsmerkmale der Layer-1 plötzlich zur Disposition stehen.

Ethereum muss kreativ bleiben

Dennoch fordert der 32-Jährige ein deutlich offeneres Denken bei der Weiterentwicklung von bestimmten Anwendungen. Auf dieser Ebene müsse die Szene bereit sein, vertraute Konzepte infrage zu stellen und neue Wege einzuschlagen. “Wir sollten eine mutigere und offenere Haltung einnehmen”, erklärt das Krypto-Urgestein und plädiert dafür, die eigene Komfortzone bewusst zu verlassen.

Neben technologischen Fragen sieht er außerdem kulturellen Veränderungsbedarf. Ethereum dürfe sich nicht in einer “zu formellen” Selbstwahrnehmung verlieren, sondern müsse wieder kreativer und experimentierfreudiger werden. “Reißt den Anzug und die Krawatte ab”, fordert der bevorzugt im T-Shirt auftretende Vitalik. Ausgerechnet er selbst hatte die Ethereum-Community im Februar mit dem Verkauf von rund 17.000 ETH verunsichert. Die Mittel sollen über mehrere Jahre hinweg für verschiedene Projekte der Ethereum Foundation eingesetzt werden.

