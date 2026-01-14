- Tokenize.it hat am Montag den Start eines eigenen Sekundärmarkts für die Tokenisierung von Startup-Beteiligungen bekannt gegeben. Das geht aus einer Presseerklärung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Über den neuen Handelsplatz können Investoren tokenisierte virtuelle Anteile an Startups direkt untereinander handeln.
- Die Tokenisierung erfolgt in Form speziell ausgestalteter Genussrechte, die als Token auf der Blockchain abgebildet sind und damit eine digitale Handelbarkeit der Beteiligungen ermöglichen.
- Welche Startups konkret gehandelt werden können, entscheiden die Unternehmen selbst, heißt es.
- “Der Sekundärmarkt sendet ein klares Signal an die deutsche Startup- und Investoren-Szene: Nach dem Fundraising ist jetzt auch der Handel mit Startup-Beteiligungen endlich jederzeit und komplett digital möglich”, sagt Tokenize.it-CEO Christoph Jentzsch.
- Tokenisierung gilt im Finanzsektor als eines der heißesten Themen. Unternehmen wie BlackRock oder Visa zählen zu den Unterstützern. Eine Kryptowährung, die von dieser Entwicklung besonders profitieren könnte, ist Ethereum. Warum, lest ihr hier: Ethereum profitiert von Tokenisierung – 20.000 US-Dollar möglich?
