Ethereum rückt als Infrastruktur für tokenisierte Finanzprodukte in den Fokus. Tom Lee sieht ETH früh im Adoptionszyklus und nennt langfristige Kursziele bis 20.000 US-Dollar.

Ethereum profitiert von Tokenisierung – 20.000 US-Dollar möglich?

Ethereum und der Trend zur Tokenisierung

In diesem Artikel erfährst du: Warum Ethereum vom wachsenden Trend zur Tokenisierung profitiert

Weshalb Tom Lee langfristig Kurse von bis zu 20.000 US-Dollar für möglich hält

Welche Rolle institutionelle Akteure und Treasury-Unternehmen für ETH spielen

Ethereum rückt laut Tom Lee zunehmend als technische Basis für die Finanzmärkte in den Fokus. Der Investment-Case von Ether sei immer weniger von kurzfristiger Spekulation geprägt und stärker an seine Rolle als Infrastruktur gebunden. Hintergrund ist das wachsende Interesse traditioneller Finanzakteure an Onchain-Abwicklung und tokenisierten Wertpapieren.

Lee verweist dabei auf laufende Initiativen bei Unternehmen wie Robinhood und BlackRock, die zeigen, dass Wall Street verstärkt damit beginnt, reale Finanzprozesse auf Blockchains abzubilden. Diese Entwicklung könne Effizienzgewinne im bestehenden Finanzsystem ermöglichen und Ethereum langfristig als zentrale Abwicklungsschicht etablieren.

