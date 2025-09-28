- Investmentexpertin Cathie Wood verglich Hyperliquid im The Master Investor Podcast mit Solana und nannte es “the new kid on the block”. “Es ist aufregend. Es erinnert mich an Solana in den früheren Tagen, und Solana hat seinen Wert bewiesen und ist dort mit den großen Jungs”, so Wood. Die 69-Jährige bestätigte keine Position in Hyperliquid, bezeichnete das Protokoll jedoch als ein Projekt, das beobachtet werden sollte.
- Zuletzt verschärfte sich der Wettbewerb zwischen Perp-DEXs, nachdem Aster Anfang des Monats einen Token auf den Markt gebracht hat. Handelsvolumen und Open Interest auf der Plattform zogen in der Folge signifikant an Hyperliquid vorbei. Dem von Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao unterstützten Projekt trauen manche Analysten sogar zu, den Perps-Platzhirsch nachhaltig hinter sich zu lassen.
- Trotz der wachsenden Zahl von Token auf dem Markt glaubt Wood, dass die Zukunft der Kryptowährungen einer kleinen Gruppe von dominierenden Netzwerken gehört. “Wir glauben nicht, dass es sehr viele Kryptowährungen geben wird”, sagte sie.
- Während Ethereum das DeFi-Ökosystem antreibt, wies Wood auf die Rolle von Bitcoin als Geldsystem hin und verwies auf sein festes Angebot und seine Widerstandsfähigkeit. Sie wies auch auf die wachsende Bedeutung von Stablecoins hin, stellte aber klar, dass Bitcoin weiterhin im Mittelpunkt der langfristigen These von ARK steht.
- ARK Invest hält in seinen Publikumsfonds derzeit drei große Krypto-Positionen: Bitcoin, Ethereum und Solana. Wood räumte ein, dass der Fonds auch andere Krypto-Assets wie Uniswap und Solana-Protokolle hält, sagte aber, dass der Kernfokus eng gefasst bleibt. “Wenn man über die großen Jungs und Mädels spricht, dann sind das im Moment die großen drei”, sagte sie.
