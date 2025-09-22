App herunterladen
DEX-Konkurrent dreht auf  Aster nimmt Fahrt auf: Das nächste Hyperliquid?

Hyperliquid ist aktuell eines der am meisten gefeierten Krypto-Projekte. Mit Binance-Gründer “CZ” als Fürsprecher beansprucht nun jedoch eine andere DEX den Perp-Thron für sich.

Johannes Dexl
Teilen
Hyperliquid-Kurs47.83 $-7.27 %
Bitcoin kaufen
Eine glänzende, durchscheinende abstrakte Form, die an ein stilisiertes H oder ein Band erinnert, sitzt auf einer kreisförmigen, metallischen Plattform mit einem tealfarbenen Hyperliquid-Glühen vor einem dunklen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der HYPE-Token konnte sich seit seinem Launch mehr als verzehnfachen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Aster unter Manipulationsverdacht steht
  • Welche Rolle Binance-Gründer CZ bei dem Projekt spielt
  • Wie Asters Tokenverteilung Kursfantasie und Risiken birgt
  • Wieso Krypto-Wale auf Aster statt Hyperliquid setzen könnten
  • Welche andere Krypto-Plattform im Schatten von Aster lauert

Wie einst Hyperliquid hält in diesen Tagen die Perp-DEX Aster die Krypto-Community in Atem. Die Kryptowährung ging am 17. September mit einer Marktkapitalisierung von 116 Millionen US-Dollar an den Start und stieg in den folgenden Tagen in der Spitze auf 3,26 Milliarden US-Dollar. Sogar YouTube-Star Mr. Beast soll laut Arkham von einem Investment überzeugt worden sein. Doch das Token-Angebot ist stark konzentriert, was Vorwürfe der Marktmanipulation nach sich zieht. Was stimmt nun also: Ist Aster lediglich ein von Momentum und Insidern getriebener Scam oder tatsächlich ein aussichtsreicher Player auf dem Perps-Markt?

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
