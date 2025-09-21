Der Krypto-Markt befindet sich aktuell in Lauerstellung. Nicht so der Binance Coin. Geht es für BNB nun an die 1.200 US-Dollar?

Während Bitcoin, Ethereum und mit ihnen weite Teile des Krypto-Marktes derzeit eher in Lauerstellung verharren, tut sich ein Coin hervor – BNB. Die Kryptowährung von Binance markierte diese Woche erst ein neues Rekordhoch bei über 1.000 US-Dollar.

Und die Fahrt schien an diesem Kurslevel noch nicht vorbei. Denn mittlerweile hat BNB auch diese Marke hinter sich gelassen und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens unweit der 1.100 US-Dollar. Insgesamt ein Anstieg von knapp 8 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Damit steht die Marktkapitalisierung von BNB nun bei fast 150 Milliarden US-Dollar. Damit ist der Coin von Binance mehr wert, als der Chiphersteller Intel (Marktkapitalisierung 138 Milliarden US-Dollar).

Nach dem Allzeithoch war ein Großteil der Anleger an den Derivatemärkten eigentlich davon ausgegangen, dass BNB ein Abverkauf bevorstehen könnte. Für diese Annahme wurde sie nun abgestraft, das zeigen die Liquidation-Daten.

Insgesamt wurden an den Derivatemärkten in den letzten 24 Stunden knapp 10 Millionen US-Dollar ausradiert. Anleger, die auf fallende Kurse setzten, kamen dabei auf 9,1 Millionen US-Dollar.

Die Tradingaktivität für BNB Futures und andere Finanzkontrakte führte zudem zu einem neuen Allzeithoch in Sachen Open Interest. Ein Volumen von 2,4 Milliarden US-Dollar ist derzeit noch offen.

Derweil scheint es verschiedene Gründe für die BNB Rallye zu geben. Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao nannte einige in einem X-Post.

Zum einen sei da der Krypto-freundliche Ansatz der US-Regierung, der sich allgemein positiv auf die Anlegerstimmung auswirke. Zum anderen profitiere das Ökosystem von einem Update, das die Leistungsfähigkeit nochmals deutlich verbessert habe. CZ hob hier eine schnellere Blockzeit und geringere Transaktionsgebühren hervor.

Die Frage bleibt, wie geht es für BNB nun weiter? BTC-ECHO-Analyst Stefan Lübeck sieht in seiner Analyse den Bereich um die 1.200 US-Dollar als nächste relevante Bereich. Zunächst dürfte allerdings ein Rücksetzer bis an die 896 US-Dollar eintreten, ehe über eine Rückeroberung der Zone um das Allzeithoch der Durchmarsch an die Zielmarke erfolgt.

Wer an der Rallye partizipieren möchte, kann das über Bitpanda tun. Die EU-zertifizierte Krypto-Börse punkte vor allem durch geringe Gebühren und ihre große Auswahl an Coins und Token.

