Der Binance Coin BNB hat erstmals die Tausendermarke geknackt. Alle Infos zur Börsen-Kryptowährung samt neuer Kursziele.

Stefan Lübeck
BNB-Kurs987.38 $3.28 %
Eine Nahaufnahme des Binance Coin (BNB) stapelt sich vor einem digitalen Handelschart mit rosafarbenen und grünen Linien auf dunklem Hintergrund.

Beitragsbild: shutterstock

 | Der Kurs des Binance Coin (BNB) steigt auf ein historisches Kursniveau
  • Der Kurs des Binance Coins BNB der größten Krypto-Exchange kann sich in den letzten Wochen nachhaltig gen Norden vorarbeiten und springt von Allzeithoch zu Allzeithoch.
  • Im Zuge des jüngsten Kursanstiegs erreichte die Layer-1 Blockchain erstmals die Schallmauer von 1.000 US-Dollar. In der Spitze stieg der BNB-Kurs in den letzten 24 Handelsstunden um fünf Prozent auf 1.007 US-Dollar.
  • Im Juni hatte die Binance Chain erfolgreich einen Hard Fork durchgeführt. Diese Weiterentwicklung scheint sich nun auszuzahlen.
  • Dass der Binance Gründer Changpeng Zhao (CZ) erst vor wenigen Tagen seinen Status auf der Social-Media Plattform X von Ex-Binance auf Binance angepasst hatte, dürften Anleger ebenfalls honoriert haben.
  • Durch den Sprung auf 1.007 US-Dollar hat der BNB-Kurs nun sein nächstes relevantes Kursziel, das 161er-Fibonacci-Extension der übergeordneten Bewegung, abgearbeitet.
  • Ein Kursrücksetzer bis in den Bereich zwischen 909 US-Dollar und 896 US-Dollar ist daher nicht unwahrscheinlich. Kann sich der Binance Coin bereits hier stabilisieren und in der Folge die Resistzone um das Allzeithoch nachhaltig überwinden, ergäbe sich Platz bis an die nächste Zielmarke bei 1.201 US-Dollar.
  • Sollte es der Käuferseite perspektivisch gelingen, auch diesen Bereich zu durchbrechen, wäre ein Anstieg in Richtung 1.338 US-Dollar vorstellbar.
  • Zeigt sich der Krypto-Markt in den kommenden Monaten weiter bullish, wäre sogar ein Durchmarsch bis an das maximale Kursziel bei 1.516 US-Dollar nicht auszuschließen.
  • Dreht der BNB-Kurs hingegen nachhaltig gen Süden um und durchschlägt den Support um 896 US-Dollar, dürfte sich die Korrektur bis an die Zwischentiefs um 831 US-Dollar ausweiten. Hier dürften die Bullen zur Stelle sein und versuchen, den Kurs wieder gen Norden zu hieven.
  • Kommt es jedoch zu einem Bruch dieses Kursniveaus, ist mit einer Trendfortsetzung bis an das Vormonatstief um 743 US-Dollar zu rechnen.
  • Zeigt sich der Binance Coin wider Erwarten auch hier bearish, käme das maximale Korrekturziel um das Ausbruchslevel aus dem Juli bei 692 US-Dollar in den Fokus.
Ein Candlestick-Chart für Binance Coin mit orangefarbenen horizontalen Unterstützungs- und Widerstandszonen, Fibonacci-Retracement-Linien sowie grünen und roten Pfeilen, die mögliche zukünftige Kursbewegungen anzeigen.
Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BNB/USDT auf Binance
Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
