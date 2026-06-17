Sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik stützen die Stimmung an den Märkten. Was heißt das für Bitcoin und Co.?

Bitcoin wartet auf die Fed – doch dieser Coin explodiert um 25 Prozent

Bitcoin wartet auf die Fed – doch dieser Coin explodiert um 25 Prozent

Bitcoin tritt auf der Stelle: Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung notierte bei rund 65.800 US-Dollar und bewegte sich damit kaum vom Vortag. Auf Wochensicht steht dennoch ein Plus von 7,4 Prozent zu Buche. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich derzeit vor allem auf die erste Zinsentscheidung der US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh.

Uniswap nach Prognose im Aufwind

Deutlich mehr Bewegung gab es bei den Altcoins. Besonders gefragt war der Governance-Token UNI der dezentralen Handelsplattform Uniswap. Der Kurs ist innerhalb von 24 Stunden um knapp 25 Prozent auf 3,57 US-Dollar gestiegen. Auslöser war eine neue Prognose der britischen Großbank Standard Chartered: Laut den Analysten kann UNI bis 2030 auf rund 100 US-Dollar steigen.

Die Bank hält 100 US-Dollar bei Uniswap für möglich I Quelle: Standard Chartered

Auch andere Altcoins konnten von der positiven Marktstimmung profitieren. Hyperliquid (HYPE) gewann auf Tagessicht 3,2 Prozent und kommt innerhalb einer Woche auf ein Plus von mehr als 33 Prozent. Ethereum notiert bei 1.793 US-Dollar und liegt damit rund zehn Prozent höher als noch vor einer Woche.

Ölpreis fällt, Märkte warten auf die Fed

Unterstützung erhält die Risikobereitschaft der Anleger von der Entwicklung am Ölmarkt. Der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl ist unter 79 US-Dollar gefallen und erreicht damit den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten. Hintergrund ist das Aufatmen im Nahost-Konflikt. Auch am Anleihemarkt setzte eine Erholung ein: Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in Australien und Japan sind ebenfalls gefallen.

Empfohlenes Video Iran-Deal, Öl fällt, Bitcoin steigt: Reicht das für den Bullenmarkt?

Für Bitcoin bleibt damit vorerst die Geldpolitik der entscheidende Faktor. Der Markt wartet auf Hinweise, wie der neue Fed-Chef seinen Zinspfad gestalten wird. Aktuell rechnen 99,6 Prozent der Marktakteure mit einem unveränderten Zinssatz von aktuell 3,75 Prozent. Für die Märkte stehen zwei Fragen im Vordergrund: Hält die Fed unter ihrem neuen Vorsitzenden trotz steigender Inflationsraten an einer Politik des “quantitative easings” fest oder zeichnen sich in der zweiten Jahreshälfte mehrere Zinsanhebungen ab? Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?