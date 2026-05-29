Der Krypto-Markt stabilisiert sich nach den jüngsten Verlusten. On-Chain-Daten zeigen jedoch eine nachlassende Nachfrage bei großen Bitcoin-Investoren.

Bitcoin-Wale ziehen sich zurück – kommt die nächste Abwärtswelle?

Bitcoin-Wale ziehen sich zurück – kommt die nächste Abwärtswelle?

Der Krypto-Markt startet mit leichtem Plus in den Freitag. Bitcoin notiert aktuell im Bereich von rund 73.000 US-Dollar und liegt damit etwa 0,7 Prozent über dem Vortagesniveau. Im Wochenvergleich summiert sich jedoch ein Minus von rund sechs Prozent.

Auch Ethereum legt leicht um 1,5 Prozent auf knapp über 2.000 US-Dollar zu. Die symbolisch wichtige Marke konnte somit knapp zurückerobert werden. Unter den großen Altcoins verzeichnen Solana und XRP je ebenfalls Anstiege von rund zwei Prozent. Tron dagegen ist der einzige Coin unter den zehn größten Kryptowährungen, der im Tagesvergleich ins Minus rutscht.

Schwierige Marktlage

Die Marktstimmung bleibt weiter angespannt. Der Crypto Fear and Greed Index liegt aktuell bei 23 Punkten und signalisiert damit weiterhin “Extreme Angst”. Die Bitcoin-Dominanz verharrt derweil bei über 57 Prozent, was auf eine anhaltende Zurückhaltung im Altcoin-Segment hindeutet.

Fear and Greed Index | Quelle: BTC-ECHO

Druck liefern zudem On-Chain-Daten. Laut dem Analyseunternehmen CryptoQuant haben große Bitcoin-Halter ihre Käufe zuletzt gestoppt. Die Bestände von Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC weisen aktuell ein negatives Wachstum auf, während auch bei kleineren institutionellen Akteuren die Nachfrage deutlich nachlasse.

Diese Entwicklung deutet auf einen allgemeinen Nachfragerückgang hin. In vergleichbaren Marktphasen folgten in der Vergangenheit häufig längere Perioden mit schwacher Kursentwicklung. Rund 40 Prozent des zirkulierenden Bitcoin-Angebots befinden sich derzeit laut aktuellen Daten im Verlust.

Wer nachvollziehen möchte, wie Bitcoin oder andere Kryptowährungen im aktuellen Marktumfeld charttechnisch positioniert sind, kann selbst auf BTC-ECHO eine Kursanalyse erstellen. Auf Basis aktueller Marktdaten lassen sich dort Einschätzungen zu Trend, Momentum sowie relevanten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus abrufen.