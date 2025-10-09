- Die Volatilität von Bitcoin ist auf einem historischen Tiefstand. Laut dem Datendienst Alphactral ist die 180-Tage-Volatilität so gering, wie nie zuvor – und das, obwohl Bitcoin am 6. Oktober ein neues Allzeithoch bei 126.080 US-Dollar aufgestellt hat.
- Aus der geringen Volatilität leitet Alphactral baldige Ausbrüche ab. Die Analysten schreiben: “Historisch gesehen gehen Perioden mit geringer Volatilität starken Kursschwankungen voraus – mach dich auf mögliche Überraschungen am Markt gefasst. Wenn BTC schläft, können Kursbewegungen mit voller Wucht einsetzen.”
- Das Problem: Die Richtung gibt diese Metrik nicht an. Die Konsolidierung bei 122.000 US-Dollar könnte also nach oben oder nach unten wegbrechen.
- Für einen Ausbruch nach oben sprechen allerdings abermals die Bitcoin-ETFs. Alleine in dieser Woche flossen über 2,4 Milliarden US-Dollar in die Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co.
- Auch das makroökonomische Umfeld spielt Bitcoin derzeit in die Karten, kommentiert Thomas Perfumo, Global Head of Strategy der Kryptoplattform Kraken: “Die Märkte rechnen verstärkt mit Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und gehen mittlerweile von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Senkungen aus, obwohl sich die Inflation als hartnäckig erweist.”
- Das mache “Entwertungshandel” wieder attraktiv: “Also die Strategie, bei der Anleger vermehrt in Sachwerte umschichten, um sich vor dem Wertverlust des Dollars zu schützen”, so Perfumo.
- Langfristig steht Bitcoin allerdings vor einer Bewährungsprobe. Laut der Federal Reserve könnten Quantenrechner schon bald die Kryptografie aushebeln. Mehr dazu liest du hier.
