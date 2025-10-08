Bitcoin steht vor seiner größten Bewährungsprobe. Laut der Federal Reserve könnten Quantenrechner schon bald die Kryptografie aushebeln.

In diesem Artikel erfährst du: Was Quantencomputer so gefährlich für Kryptografie und Blockchain macht

Welche Bitcoin-Adressen besonders anfällig sind

Warum die Quantentechnologie zur größten Herausforderung für die Bitcoin-Community werden könnte

Quantencomputer gelten als technologische Revolution – und zugleich als Albtraum für die Kryptografie. Eine neue Fallstudie der Federal Reserve zeigt, wie real diese Bedrohung bereits heute ist. Sie warnt davor, dass künftige Quantenrechner die Sicherheitsgrundlagen moderner Kryptosysteme, allen voran Bitcoin, angreifen könnten. Die Frage, die sich stellt: Ist die Blockchain wirklich so unantastbar, wie sie scheint, oder wird gerade erst die größte Schwachstelle sichtbar?

