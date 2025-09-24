App herunterladen
Krypto-Marktupdate  Bitcoin und Ethereum fallen – Aster explodiert

Gewinnmitnahmen sorgen weiter für Kursverluste am Krypto-Markt. Anders als bei Bitcoin, Ethereum und Co. geht es beim Altcoin Aster steil bergauf.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs112,550.00 $-0.51 %
Eine Sammlung verschiedener physischer Münzen, darunter Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin, die verschiedene Kryptowährungen auf einer grauen Oberfläche darstellen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Sorgt der "Uptober" für ein Kursfeuerwerk?
  • Der Krypto-Markt schlängelt sich weiter durch den Seitwärtstrend. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um 0,3 Prozent knapp unter die Marke von vier Billionen US-Dollar gefallen.
  • Bitcoin knickt um 0,5 Prozent auf 112.000 US-Dollar ein. Im Wochenvergleich notiert die Krypto-Leitwährung 3,5 Prozent niedriger.
  • Ethereum büßt auf Tagessicht einen Prozentpunkt ein und rutscht somit auf 4.155 US-Dollar. Das ist ein Minus von sieben Prozent in den vergangenen sieben Tagen.
  • Ähnlich das Gesamtbild unter den größten Kryptowährungen. Einzig BNB kann mit einem Kursplus von 2,5 Prozent etwas zulegen. XRP, Solana, Dogecoin, Tron und Cardano hingegen verbuchen Verluste von bis zu vier Prozent.
  • Anders sieht es beim derzeitigen Überflieger Aster aus. Der Kurs des Altcoins hat mit einem Anstieg von 18 Prozent die 2-Dollarmarke geknackt. In den wenigen Tagen seit Launch der Binance-DEX konnte sich der Coin im Wert vervierfachen. Was es mit Aster auf sich hat und ob man der Rallye Vertrauen schenken kann, lest ihr hier: Aster nimmt Fahrt auf: Das nächste Hyperliquid?
  • Insgesamt scheint der Markt jedoch in ein Stimmungstief zu fallen. Das zeigt sich am Crypto Fear and Greed Index, der die Anlegerstimmung mit aktuell 44 Zählern im Bereich Angst verortet. Ein Aufwärtstrend zeichnet sich hierbei nicht ab.
  • Der Monat September gilt am Krypto-Markt und insbesondere bei Bitcoin als historisch schwach. Nach heutigem Stand würde die größte Kryptowährung den Monat dennoch mit einem Plus von über drei Prozent schließen, wie Daten von Coinglass zeigen.
  • Hoffnung macht man sich auf den kommenden Monat Oktober, der üblicherweise mit hohen Kursgewinnen einhergegangen ist. Ob sich der “Uptober” auch dieses Jahr bewahrheitet und der Markt noch mal gegen Jahresende aufdreht, erfahrt ihr im folgenden Video:
Bitcoin & Altcoins im Minus: Letzte Chance vor Uptober?

Quellen

Bitcoin-Kursperformance historisch | Coinglass

