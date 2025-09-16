- Vor dem Fed-Zinsentscheid befindet sich Bitcoin laut dem Analysten Dave the Wave in einem aufsteigenden Trendkanal und hat kürzlich diagonale und horizontale Widerstände durchbrochen – konkret bei rund 106.000 US‑Dollar. Das eröffnet Raum für einen Anstieg in Richtung seines bisherigen Kursziels, das bei etwa 180.000 US‑Dollar liegt.
- Der Investor kommentiert, dass der kurzfristige Preisverlauf “vielversprechend” sei, nachdem diese Widerstände überwunden wurden. Die Struktur ähnelt damit Mustern aus früheren bullischen Phasen.
- Ein mögliches Risiko bleibt, dass der Ausbruch aus dem ansteigenden Kanal nicht hält oder Widerstände erneut getestet und zurückgewiesen werden. Auch externe Faktoren wie regulatorische Änderungen, makroökonomische Entwicklungen oder eine Verschlechterung der Kreditkosten in den USA könnten das Risiko erhöhen.
- Trotzdem: Die Kombination aus technischer Struktur und Momentum spricht laut Dave the Wave klar für eine Jahresendrallye. Und tatsächlich ist das vierte Quartal für Bitcoin das statistisch beste, mit einer durchschnittlichen Performance von 85 Prozent.
