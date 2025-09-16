App herunterladen
Kursziel 180.000 US-Dollar So bullish wird das vierte Quartal für Bitcoin

Der Analyst Dave the Wave, der bereits das Top des letzten Bitcoin-Zyklus korrekt voraussagte, sieht eine technische Basis für starke Kursgewinne gegen Ende des Jahres.

David Scheider
Bitcoin-Kurs117,260.00 $1.21 %
Ein Stapel physischer Bitcoin-Token liegt vor einem grünen digitalen Chart, der einen Aufwärtstrend zeigt, der auf eine positive Dynamik für Bitcoin im vierten Quartal hindeutet.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Das vierte Quartal ist das statistisch stärkste Quartal für Bitcoin
  • Vor dem Fed-Zinsentscheid befindet sich Bitcoin laut dem Analysten Dave the Wave in einem aufsteigenden Trendkanal und hat kürzlich diagonale und horizontale Widerstände durchbrochen – konkret bei rund 106.000 US‑Dollar. Das eröffnet Raum für einen Anstieg in Richtung seines bisherigen Kursziels, das bei etwa 180.000 US‑Dollar liegt.
  • Der Investor kommentiert, dass der kurzfristige Preisverlauf “vielversprechend” sei, nachdem diese Widerstände überwunden wurden. Die Struktur ähnelt damit Mustern aus früheren bullischen Phasen.
  • Ein mögliches Risiko bleibt, dass der Ausbruch aus dem ansteigenden Kanal nicht hält oder Widerstände erneut getestet und zurückgewiesen werden. Auch externe Faktoren wie regulatorische Änderungen, makroökonomische Entwicklungen oder eine Verschlechterung der Kreditkosten in den USA könnten das Risiko erhöhen.
Tabelle mit den vierteljährlichen Bitcoin-Renditen von 2013 bis 2025, wobei der prozentuale Gewinn oder Verlust jedes Quartals grün oder rot hervorgehoben ist; 2020 Q4 zeigt +85,42 % als höchste mittlere Rendite.
  • Trotzdem: Die Kombination aus technischer Struktur und Momentum spricht laut Dave the Wave klar für eine Jahresendrallye. Und tatsächlich ist das vierte Quartal für Bitcoin das statistisch beste, mit einer durchschnittlichen Performance von 85 Prozent.
Quellen

