Tom Lee von Fundstrat “Bitcoin und Ethereum steht ein Monster-Move bevor”

Tom Lee erwartet einen Kurssprung bei Bitcoin und Ether. Warum die Zinswende für neuen Schwung am Krypto-Markt sorgt – und wie du dich vorbereiten kannst.

Ethereum-Kurs4,507.22 $-2.28 %
 | Im dritten Quartal 2025 hat Ethereum Bitcoin deutlich outperformt
  • Der renommierte Analyst Tom Lee von Fundstrat sieht für Bitcoin und Ether eine explosive Kursbewegung im vierten Quartal. Hintergrund: Die US-Notenbank wird am morgigen 17. September aller Voraussicht nach ihre Geldpolitik lockern – und damit frisches Kapital in den Markt pumpen. Auch saisonale Effekte sprechen für steigende Kurse. Laut Lee könnte ein “Monster Move” bevorstehen. Das sagt Lee gegenüber CNBC.
  • Das Zeitfenster sei günstig, wie selten zuvor. Lee verweist auf Parallelen zu 1998: Damals stoppte die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abrupt – mit bullishen Folgen für Aktien- und Kryptomärkte. Ein ähnliches Szenario könnte sich jetzt abzeichnen: Sollte die Fed tatsächlich die Zinsen senken, wäre das ein klares Signal für mehr Liquidität.
  • Auch fundamental spricht einiges für eine Erholung. Ethereum profitiert laut Lee besonders vom Trend hin zu tokenisierter KI und Blockchain-Infrastruktur im Finanzsektor. Die Blockchain sei dabei, “wie Wall Street 1971” Innovation neu zu denken. BitMine, dessen Vorstandsvorsitzender Lee ist, stockt deshalb seine Ether-Bestände massiv auf.
  • „Die Fed kann tatsächlich wieder Vertrauen schaffen, indem sie erklärt, dass wir uns wieder in einem Lockerungszyklus befinden“, sagt er und fügt hinzu, dass eine Zinssenkung eine „echte Verbesserung der Liquidität“ darstellen würde. Davon profitieren Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum besonders.
  • Kurzfristig könnte es nach dem Fed-Zinsentscheid allerdings zur Korrektur kommen – Analysten rechnen mit einem Abverkauf bis 92.000 US-Dollar. Für langfristig orientierte Investoren wäre das der perfekte Einstiegszeitpunkt.
  • Wer jetzt in Bitcoin einsteigen möchte, kann das unkompliziert und sicher über Bitpanda tun. Das in der EU regulierte Unternehmen bietet eine benutzerfreundliche Plattform, niedrige Spreads und zahlreiche Einzahlungsmethoden.
