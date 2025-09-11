- BitMine Immersion Technologies hat am Mittwoch Ether im Wert von 200 Millionen US-Dollar nachgekauft. Mit der Transaktion erhöhte das Unternehmen seinen Bestand auf mehr als 2,1 Millionen ETH. Der Wert dieser Reserven beläuft sich nun auf rund 9,2 Milliarden US-Dollar.
- Die Käufe erfolgten über drei Transaktionen, die über den Krypto-Dienstleister Bitgo abgewickelt wurden. Damit baut BitMine seinen Vorsprung als größter Ethereum-Treasury-Holder weiter aus.
- Bereits Anfang der Woche hatte das Unternehmen 202.500 Ether erworben. Zusammengerechnet markiert dies einen der größten ETH-Zuwächse innerhalb weniger Tage, die bislang durch ein börsennotiertes Unternehmen bekanntgegeben wurden.
- Zum Vergleich: Das zweitplatzierte Unternehmen, Sharplink Gaming, hält derzeit rund 837.000 ETH (3,7 Milliarden US-Dollar). Damit liegt BitMine mehr als doppelt so hoch.
- Mit den jüngsten Käufen reiht sich BitMine in eine Entwicklung ein, die den strategischen Aufbau von Ethereum-Reserven durch institutionelle Investoren verdeutlicht. Das Unternehmen war zuvor vor allem durch seine Mining-Aktivitäten bekannt und hat in den vergangenen Monaten seine Treasury-Strategie stark ausgeweitet.
- Laut Unternehmensangaben sollen die Käufe durch Gewinne aus dem laufenden Geschäft finanziert worden sein.
- Welche die fünf größten Ethereum-Treasuries sind, und wie Anleger indirekt mit einem Hebel in ETH investieren können, erfahrt ihr hier: Das sind die 5 größten Ethereum-Treasury-Unternehmen 2025
- Der Ether-Kurs reagiert mit einem Kursplus von drei Prozent. Die zweitgrößte Kryptowährung notiert somit bei aktuell 4.450 US-Dollar. Mehr zur heutigen Marktperformance hier: Altcoin Season hat begonnen – Krypto-Markt zieht vor Fed-Sitzung an
Empfohlenes Video
Kann Dogecoin jetzt Bitcoin & Altcoins pushen?
Quellen
Transaktionsdetails | Lookonchain auf X
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren