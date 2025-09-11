- Der Krypto-Markt schaltet wenige Tage vor einer möglichen Zinssenkung der Fed einen Gang hoch. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt im Vergleich zum Vortag um 2,1 Prozent und damit knapp über die 4-Billionen-Marke.
- Der Bitcoin-Kurs steigt um rund zwei Prozent auf 114.000 US-Dollar, knapp 10.000 US-Dollar unter dem im August aufgestellten Rekordhoch. Auch im Wochenvergleich konnte die Krypto-Leitwährung um rund drei Prozent zulegen.
- Die Altcoins zeigen ebenfalls Bewegungsdrang. Ethereum gewinnt auf Tagessicht zwei Prozent dazu, XRP springt erneut knapp über die 3-Dollar-Marke. BNB, Solana und Cardano ergattern immerhin ein Kursplus von fast zwei Prozent, während Dogecoin sich mit einem Anstieg von vier Prozent zum Top-Performer der zehn größten Kryptowährungen krönt.
- Die höchsten Kursgewinne unter den 100 größten Kryptowährungen innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind Mantle (18 Prozent), Pump.fun (13 Prozent) und Avalanche (10 Prozent).
- Der Crypto Fear and Greed Index zeigt zwar weiterhin ein “neutrales” Stimmungsbild unter Anlegern an, hat im Vergleich zum Vortag jedoch um fünf Punkte auf aktuell 54 zugelegt.
- Dass die Risikobereitschaft vor der wichtigen Fed-Sitzung kommende Woche langsam steigt, zeigt sich auch am Altcoin Season Index, der mit aktuell 78 Punkten nicht nur ein neues Jahreshoch erreicht hat, sondern auch laut Daten von Blockchaincenter den Beginn einer Altcoin Season markiert. Die Bitcoin-Dominanz ist im Vergleich dazu im Monatsvergleich um zwei Prozent gesunken.
- Darin eingepreist dürfte auch die Erwartung von Zinssenkungen der US-Notenbank am 16. und 17 September sein. Schwache Arbeitsmarktdaten haben die Wahrscheinlichkeit darauf zuletzt deutlich erhöht. Erwartet wird eine Senkung um 50 Basispunkte. Historisch gesehen korrelierte jede Senkung um ein Prozent mit einem Bitcoin-Kursanstieg um 15 bis 20 Prozent innerhalb von sechs Monaten.
- Wie bisherigen Zinserhöhungen und -senkungen auf den Bitcoin-Preis gewirkt haben, und warum die Wirkung der Zinsen insgesamt jedoch überschätzt ist, erfahrt ihr hier: Zinssenkungen: Wie stark profitiert Bitcoin wirklich?
Empfohlenes Video
Krypto Comeback? Bitcoin & Co. hängen an der US-Notenbank!
Quellen
Altcoin Season Index | Blockchaincenter
Bitcoin-Dominanz | Tradingview
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
ETH-Bestand steigt über 9,2 Milliarden US-DollarBitMine stockt Ethereum-Reserven um 200 Millionen US-Dollar auf