BTC-ECHO
Fed könnte Zinsen um 25 Basispunkte senken Zinssenkungen: Wie stark profitiert Bitcoin wirklich?

Nach der jüngsten Korrektur hoffen Krypto-Anleger auf eine Trendwende durch sinkende Zinsen. Doch wie viel Relevanz hat die FED-Politik tatsächlich für Bitcoin?

Steffen Guthardt
Bitcoin-Kurs110,723.00 $0.05 %
Jerome Powell

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Wird Fed-Chef Powell wie erwartet die Zinsen senken?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie hoch die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen jetzt ist
  • Wieso Donald Trump Druck auf FED-Chef auf Jerome Powell ausübt
  • Wie bisherigen Zinserhöhungen und -senkungen auf den Bitcoin-Preis gewirkt haben
  • Welche Markteinflüsse die Aussagekraft der Zinspolitik schmälern
  • Warum die Wirkung der Zinsen insgesamt überschätzt ist

Am 17. September 2025 findet die vorraussichtlich nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed statt. Die Wetten stehen gut, dass es nach langer Pause zu einer Zinssenkung kommt. Aber sind die Zinsen tatsächlich so entscheidend für den Bitcoin-Kurs? Eine Langzeitanalyse zeigt, wie sich deren Entwicklung konkret auf den BTC-Preis auswirkt.

Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem Bildschirm, der ein Finanzdiagramm mit roten und blauen Linien anzeigt und die volatile Kursbewegung von Bitcoin verdeutlicht.
KursanalyseBitcoin: Erfolgreicher Turnaround oder lediglich technische Kurserholung
Ein humanoider Roboter analysiert ein digitales Börsenchart mit roten und blauen Kerzenleuchtern, mit subtilen Verweisen auf Chainlink, alles vor einem dunklen Hintergrund.
Was den Coin so besonders machtKI-Ranking enthüllt: Diese Kryptowährung gilt als massiv unterbewertet
Drei Bitcoin-Münzen sind teilweise in Wasser getaucht, während im Hintergrund unter dem dunklen Himmel ein Blitz einschlägt. Dies ist eine Anspielung auf die dramatische Volatilität des Bitcoin-Kurses, während Händler die 100.000 US-Dollar-Marke im September ins Visier nehmen.
Bitcoin aktuellFällt der Bitcoin-Kurs im September unter 100.000 US-Dollar?
Das könnte dich auch interessieren