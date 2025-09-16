- Am morgigen Mittwoch, dem 17. September, ist es so weit: Die US-Notenbank Fed wird aller Voraussicht nach die Zinsen senken. Auf Polymarket rechnen 95 Prozent der Wettteilnehmer mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.
- Doch anstatt einem bullishen Momentum zu sorgen könnte sich der Fed-Zinsentscheid in der Erstreaktion negativ auf Bitcoin auswirken. Schließlich ist die hohe Wahrscheinlichkeit für eine Senkung bereits im Vorfeld eingepreist. Sollte Powell bei seiner Rede während des FOMC-Meetings weniger dovishe Töne anklingen lassen als erhofft, droht ein Abverkauf.
- Der Krypto-Investor Ted Pillows rechnet daher mit einem von zwei Szenarien nach dem Fed-Zinsentscheid: a) Ein BTC-Abverkauf bis 104.000 US-Dollar oder b) ein Abverkauf bis 92.000 US-Dollar.
- Sorge könnte auch eine Schwemme an Coins bereiten, die seit drei bis fünf Jahren nicht mehr bewegt worden sind. Wie Crypto Avails auf der Intelligence-Plattform Cryptoquant schreibt, könnte das auf einen Verkauf hindeuten. “Ähnliche Bewegungen haben in der Vergangenheit oft zu starken Preisschwankungen geführt. Die kurzfristige Volatilität von Bitcoin könnte zunehmen, daher sollten Sie Positionen im Auge behalten, die kurz vor der Liquidation stehen.”
- Andererseits ist die Menge an BTC auf den Exchanges so gering wie seit 2018 nicht mehr. Das könnte langfristig durchaus für Rückenwind sorgen.
- Die nächsten Tage könnten also gute Einstiegsmöglichkeiten für Bitcoin darstellen, denn der langfristige Trend – auch durch die regulatorische Sicherheit in den USA beflügelt – ist bullish.
- Wer jetzt aktiv werden möchte, findet auf regulierten Börsen wie Bitpanda eine einfache und sichere Möglichkeit, Bitcoin und andere Kryptowährungen zu handeln.
