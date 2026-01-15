- Der Bitcoin-Ausbruch Richtung 100.000 US-Dollar ist vorerst gestoppt. Nachdem der Kurs gestern Abend die Marke von rund 98.000 US-Dollar erreichte, notiert die Krypto-Leitwährung aktuell wieder im Bereich von 96.000 US-Dollar.
- Ein massiver Short-Squeeze trieb den Anstieg zunächst an. Liquidationen von über 700 Millionen US-Dollar und Rekordzuflüsse in die Spot-ETFs wirkten als Katalysator. Laut SoSoValue verzeichneten die ETFs am 14. Januar Zuflüsse von 843 Millionen US-Dollar und übertrafen damit den 3-Monats-Rekord des Vortages.
- Dennoch bremsen politische Unsicherheiten die Rallye. Medienberichten zufolge vertagte der Bankenausschuss des US-Senats die Vorabstimmung zum CLARITY-Krypto-Gesetz. Auch die Entscheidung des Supreme Courts zu Donald Trumps Strafzöllen steht weiter aus, was für Nervosität an den Märkten sorgt.
- On-Chain-Daten mahnen ebenfalls zur Vorsicht. Analysten von Glassnode weisen darauf hin, dass der Kurs “direkt in eine historisch bedeutsame Angebotszone” gelaufen ist. Der Markt muss nun Verkäufe langfristiger Anleger absorbieren, bevor eine nachhaltige Trendfortsetzung möglich ist.
- Zusätzlich fehlt laut CryptoQuant die Unterstützung durch Retail-Anleger. Die 30-Tage-Nachfrage von Wallets mit weniger als 10.000 US-Dollar Bestand ist negativ. Der Anstieg wird primär von Großinvestoren getragen, was das Aufwärtspotenzial fragil macht und das Risiko für Rücksetzer erhöht, so die Analysten.
- Abseits von Bitcoin und Majors wie XRP, ETH und SOL, zeigen ausgewählte Altcoins relative Stärke.
- Internet Computer (ICP) führt die Top-100 mit einem Plus von 30 Prozent an. Treiber ist ein Tokenomics-Update, das die Inflationsrate des ICP-Token bis Ende 2026 um 70 Prozent senken soll.
- Derweil steht Dash kurz vor dem Wiedereinzug in die Top-100. Das Krypto-Urgestein profitiert vom plötzlichen Aufflammen des Privacy-Narrativs und steigt um 40 Prozent.
- Lese im folgenden Beitrag, welche Coins neben den stark gelaufenen ZEC, XMR und DASH vor einer Kursexplosion stehen könnten: Privacy Coins im Check.
