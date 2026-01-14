App herunterladen
3.22 T $
Bitcoin-Kurs95,131.00 $3.45%
Ethereum-Kurs3,335.48 $6.72%
XRP-Kurs2.15 $4.45%
BNB-Kurs936.82 $2.99%
Solana-Kurs144.86 $3.08%
TRON-Kurs0.302471 $1.15%
Dogecoin-Kurs0.148344 $6.71%
Cardano-Kurs0.423892 $8.61%
Zcash-Kurs414.08 $2.98%
Hyperliquid-Kurs26.25 $7.87%
Chainlink-Kurs14.10 $6.84%
Marktupdate 

Bitcoin auf Zweimonatshoch – fallen jetzt die 100.000 US-Dollar?

Nach Wochen der Flaute meldet sich Bitcoin wieder zurück. Die Kryptowährung nimmt die 100.000 US-Dollar ins Visier. Das steckt hinter dem Pump.

Daniel Hoppmann
Bitcoin-Kurs95,131.00 $3.45 %
Eine Bitcoin-Münze vor einem grünen Kurschart

Beitragsbild: Shutterstock

 Wie geht es jetzt weiter für Bitcoin?
  • Nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten reagiert Bitcoin positiv. Die Kryptoleitwährung durchbrach in den letzten 24 Stunden zwischenzeitlich die Marke der 96.000 US-Dollar.
  • Zum Zeitpunkt des Schreibens zieht sich der Kurs allerdings etwas zurück. Dennoch handelt BTC bei aktuell 94.900 US-Dollar auf einem Zweimonatshoch.
  • Ethereum legt ebenfalls deutlich zu. Im Tagesverlauf stieg ETH um fast 7 Prozent und handelt derzeit bei 3.333 US-Dollar.
  • XRP kann 4 Prozent gutmachen und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 2,14 US-Dollar.
  • Tagessieger unter den Top-10 Coins ist allerdings Cardano. ADA machte in den letzten 24 Stunden fast 9 Prozent gut und steht aktuell bei 0,42 US-Dollar.
  • Gründe für die Kursanstiege gibt es mehrere.
  • Zum einen verzeichneten die Spot ETFs in den USA wieder massive Zuflüsse. In die Bitcoin Indexfonds flossen allein am gestrigen 13. Januar 753,73 Millionen US-Dollar – so viel wie seit drei Monaten nicht mehr.
  • Die Ethereum ETFs kamen immerhin auf Inflows in Höhe von rund 130 Millionen US-Dollar.
  • Zum anderen dürften Fortschritte bei der Market Structure Bill (Clarity Act) in den USA die Stimmung vor allem unter institutionellen Anlegern gestärkt haben. Laut Analysten auf CryptoQuant seien die jüngsten Zukäufe am Bitcoin Spotmarkt vor allem auf diese Anlegergruppe zurückzuführen.
  • Am morgigen, 15. Januar, will der Kongress über den Entwurf abstimmen.
  • Der plötzliche Kursanstieg hat Anleger definitiv überrascht. An den Derivatemärkten wurden insgesamt fast 700 Millionen US-Dollar liquidiert. Besonders stark traf es dabei die Shortseller (594 US-Dollar).
  • Ein Blick auf das Long/Short-Verhältnis zeigt jedoch, dass Anleger aktuell eher von einem fallenden BTC-Kurs ausgehen.

Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?

Quellen

