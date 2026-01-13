- Die heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlichten US-Inflationszahlen (CPI) sorgen für Bewegung im Krypto-Markt.
- Der Bitcoin-Kurs reagiert unmittelbar auf die Daten des Bureau of Labor Statistics und notiert aktuell bei 92.350 US-Dollar, was einer Bewegung von 1,2 Prozent auf Tagessicht entspricht.
- Die Gesamtinflationsrate für den Monat Dezember liegt unverändert bei 2,7 Prozent im Jahresvergleich. Damit entsprechen die Daten den Prognosen der Analysten, die im Vorfeld mit 2,7 Prozent gerechnet hatten.
- Die für die Geldpolitik entscheidende Kerninflationsrate (Core CPI) – bereinigt um volatile Energie- und Lebensmittelpreise – verzeichnet einen Wert von 2,6 Prozent (Erwartung: 2,7 Prozent).
- Im Monatsvergleich stiegen die Preise um 0,3 Prozent. Die Veröffentlichung ist besonders brisant, da der Regierungsshutdown im letzten Quartal für Datenlücken sorgte.
- Der Dezember-Bericht liefert nun erstmals wieder verlässliche Indikatoren, ob der überraschend niedrige Wert von 2,7 Prozent im Vormonat ein statistischer Ausreißer oder der Beginn eines nachhaltigen Trends war.
- Für Bitcoin-Anleger steht die Interpretation der US-Notenbank (Fed) im Mittelpunkt. In Kombination mit der auf 4,4 Prozent gesunkenen Arbeitslosenquote im Dezember deuten die heutigen Inflationsdaten darauf hin, dass der Spielraum der Fed für Zinssenkungen enger wird.
- Laut dem CME-FedWatch-Tool preist der Markt für die Sitzung am 28. Januar mit 95 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Zinspause ein. Für das Gesamtjahr 2026 wetten Trader jedoch weiterhin auf zwei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte – ein Szenario, das JPMorgan skeptisch sieht.
- Die Großbank rechnet für das gesamte Jahr 2026 mit einer Zinspause und 2027 sogar wieder mit steigenden Zinsen, was das “Risk-on”-Umfeld für Krypto dämpfen würde.
- Die Situation erhält zusätzliche Schärfe durch den politischen Machtkampf zwischen US-Präsident Trump und Fed-Chef Jerome Powell. Trump fordert aggressive Zinssenkungen, während das DOJ Ermittlungen gegen den Notenbanker eingeleitet hat.
- Analysten der Bank of America erklären, dass strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell weitere Zinssenkungen verzögern könnten. Sollten die heutigen Daten Powells restriktive Haltung untermauern, droht dem Krypto-Markt bis zum Ende seiner Amtszeit im Mai makroökonomischer Gegenwind.
Du willst Bitcoin kaufen? Das geht ganz einfach über Coinbase. Neukunden erhalten hier aktuell einen Willkommensbonus von 30 € in BTC.
Empfohlenes Video
Trump vs. Fed – Welche Folgen hat der Machtkampf für Bitcoin?
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+