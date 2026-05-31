HYPE-Nachfrage nimmt zu
Damit beschleunigt sich die Nachfrage nach den neuen HYPE-Produkten spürbar. In nur 13 Tagen kauften die ETFs HYPE im Gegenwert von insgesamt 136 Millionen US-Dollar. Das entspricht mehr als 2 Prozent des gesamten Angebots und über 5,3 Prozent des aktuell zirkulierenden Angebots.
Besonders auffällig ist die Dynamik beim Bitwise-Produkt. Seit Start sammelte BHYP laut der vorliegenden Daten 79,7 Millionen US-Dollar ein. THYP kommt auf 56 Millionen US-Dollar. Im Durchschnitt lagen die täglichen Nettozuflüsse zuletzt bei 12,3 Millionen US-Dollar.
Warum Hyperliquid die Anleger überzeugt
Hyperliquid ist eine eigene Layer-1-Blockchain, die vor allem auf den Handel mit Perpetual Futures ausgelegt ist. Anders als viele dezentrale Börsen setzt Hyperliquid nicht auf klassische Automated Market Maker, sondern auf ein Orderbuch-Modell, das eher an zentrale Krypto-Börsen erinnert. Anleger überzeugt insbesondere der Buyback-Mechanismus. Hyperliquid nutzt 99 Prozent der Protokolleinnahmen, um HYPE zurückzukaufen. Das verknappt das verfügbare Angebot massiv.
Die anderen Krypto-ETFs schwächeln währenddessen. Zuletzt brachen die Bitcoin-Fonds sogar einen Negativrekord.