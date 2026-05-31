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Hyperliquid: HYPE-ETFs stellen neuen Tagesrekord auf

In nur 13 Tagen kauften die Fonds HYPE im Wert von 136 Millionen US-Dollar. Das steckt hinter dem massiven Interesse an der Kryptowährung.

Johannes Dexl
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Ein stilisiertes, türkisfarbenes Coin-Logo von Hyperliquid ist vor einem einfarbigen Hintergrund zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hyperliquid kommt auch bei institutionellen Anlegern gut an

Die Hyperliquid-ETFs haben einen neuen Tagesrekord aufgestellt. Am 29. Mai flossen laut Daten von Farside Investors insgesamt 29,6 Millionen US-Dollar in die Produkte. Davon entfielen 20,1 Millionen US-Dollar auf den Bitwise Hyperliquid ETF, Ticker BHYP, und 9,5 Millionen US-Dollar auf THYP von 21shares.

HYPE-Nachfrage nimmt zu

Damit beschleunigt sich die Nachfrage nach den neuen HYPE-Produkten spürbar. In nur 13 Tagen kauften die ETFs HYPE im Gegenwert von insgesamt 136 Millionen US-Dollar. Das entspricht mehr als 2 Prozent des gesamten Angebots und über 5,3 Prozent des aktuell zirkulierenden Angebots.

Besonders auffällig ist die Dynamik beim Bitwise-Produkt. Seit Start sammelte BHYP laut der vorliegenden Daten 79,7 Millionen US-Dollar ein. THYP kommt auf 56 Millionen US-Dollar. Im Durchschnitt lagen die täglichen Nettozuflüsse zuletzt bei 12,3 Millionen US-Dollar.

Der Rekordtag unterstreicht das wachsende institutionelle Interesse an Hyperliquid. HYPE zählt seit Monaten zu den auffälligsten Projekten im DeFi-Sektor. Sollte die ETF-Nachfrage anhalten, könnte das verfügbare Angebot am Markt weiter sinken und den HYPE-Kurs zusätzlich stützen.

Warum Hyperliquid die Anleger überzeugt

Hyperliquid ist eine eigene Layer-1-Blockchain, die vor allem auf den Handel mit Perpetual Futures ausgelegt ist. Anders als viele dezentrale Börsen setzt Hyperliquid nicht auf klassische Automated Market Maker, sondern auf ein Orderbuch-Modell, das eher an zentrale Krypto-Börsen erinnert. Anleger überzeugt insbesondere der Buyback-Mechanismus. Hyperliquid nutzt 99 Prozent der Protokolleinnahmen, um HYPE zurückzukaufen. Das verknappt das verfügbare Angebot massiv.

Die anderen Krypto-ETFs schwächeln währenddessen. Zuletzt brachen die Bitcoin-Fonds sogar einen Negativrekord.

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