- Ein Bitcoin-Wal hat 2.000 BTC im Gegenwert von rund 216 Millionen US-Dollar auf Hyperliquid eingezahlt und schrittweise in Ethereum getauscht. Das geht aus Daten des Block-Explorers Hypurrscan hervor.
- Die Adresse mit der Endung „eCb43“ erhielt zuvor zwei Einzahlungen zu je tausend BTC und verkaufte in kleinen Tranchen von etwa 1 bis 1,5 BTC in ETH, bis das Bitcoin-Guthaben aufgebraucht war.
- Insgesamt zog der Trader am Ende etwa 42.750 ETH aus dem Wallet ab.
- Wenig später meldete sich der Analysedienst Arkham Intelligence und verknüpfte die Adresse mit weiteren Wallets, die zusammen etwa 5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin halten.
- Eine der verknüpften Adressen überwies am 24. August mindestens 800 Millionen US-Dollar an Hyperunit, die Einzahlungs-Infrastruktur für den Handel auf Hyperliquid. Es könnten also durchaus weiter Umschichtungen erfolgen.
- Arkham teilte auf X mit, der Wal habe zusätzlich rund 1,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin in eine neue Wallet verschoben und kaufe weiter ETH über Hyperunit/Hyperliquid; in der Vorwoche seien bereits rund 2,5 Milliarden US-Dollar in Ethereum erworben worden.
- Die jüngsten Kursturbulenzen am Markt nutzen Wale aus, um ihr Vermögen in Ethereum umzuschichten. Hyperliquid scheint dabei bei Großanlegern hoch im Kurs zustehen. Was die Plattform so beliebt macht, lest ihr hier: Darum ist Hyperliquid so revolutionär
- Bitcoin und auch Ethereum mussten in den letzten Tagen deutliche Kursrückschläge hinnehmen. Die Kryptoleitwährung fiel kurzzeitig unter die Marke der 108.000 US-Dollar.
- Wie es mit dem Bitcoin-Kurs kurzfristig weitergehen könnte, lest ihr hier: Bitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor
