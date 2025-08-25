- Nachdem der Bitcoin-Kurs am vergangenen Freitag stark an Fahrt gewonnen hatte, korrigierte der Markt am Sonntagabend. Grund hierfür war offenbar ein Bitcoin-Wal, der 24.000 BTC im Wert von etwa 2,7 Milliarden US-Dollar verkaufte.
- Ein großer Teil der Erlöse wurde in Ethereum umgeschichtet: mehr als 416.000 ETH im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar. Der Wal kaufte außerdem 135.263 ETH auf Hyperliquid, was einer Gesamtexposition von 551.861 ETH entspricht.
- Dieser überraschende Verkauf löste einen kurzfristige Korrektur aus. Der Bitcoin-Kurs fiel innerhalb weniger Minuten um fast 3.000 US-Dollar auf unter 112.500 US-Dollar.
- Nach dem Verkauf hält die Wallet noch immer rund 152.874 BTC, die aktuell einen Wert von über 17 Milliarden US-Dollar haben. Sollte die Wallet weitere Bitcoin verkaufen, könnte der Kurs noch stärker einbrechen.
- Laut dem Bitcoin-Influencer Willy Woo verläuft der aktuelle BTC-Zyklus langsamer als die vergangenen, da sich ein Großteil des Angebots in den Händen weniger Wale befindet, deren Bestände ihren Höhepunkt im Jahr 2011 erreicht haben.
- “Sie kauften ihre BTC für 10 US-Dollar oder weniger. Es braucht mehr als 110.000 US-Dollar neues Kapital, um jeden BTC, den sie verkaufen, aufzufangen”, so Woo.
- Und weiter: “Dieser Unterschied in der Kostenbasis, dem von ihnen gehaltenen Angebot und ihrer Verkaufsrate hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie viel neues Kapital zufließen muss, um den Preis anzuheben.”
- Auch von den Bitcoin Spot ETFs bekam die Krypto-Leitwährung zuletzt keine Unterstützung. Traditionelle Investoren zogen in der vergangenen Woche 1,17 Milliarden US-Dollar aus den Indexfonds ab.
- Ethereum ist seit dem Tiefpunkt von 1.471 US-Dollar am 9. April um 220 Prozent gestiegen und hat damit gegenüber Bitcoin und Solana verlorenen Boden gutgemacht.
