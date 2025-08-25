- Die Korrektur am Kryptomarkt führt zu einem massiven Nachfrageeinbruch nach den Bitcoin-ETFs. In der vergangenen Woche flossen netto 1,17 Milliarden US-Dollar aus den Indexfonds ab. Das ist der zweitgrößte Wert in der Geschichte.
- Am höchsten war der Abfluss am vergangenen Dienstag, 19. August, mit 523,3 Millionen US-Dollar. Seit ihrer Auflegung beträgt der Nettozufluss jedoch weiterhin 53,8 Milliarden US-Dollar.
- Bei den Ethereum-ETFs war der Kapitalabfluss geringer. Die ETH-Indexfonds verzeichneten lediglich Abflüsse in Höhe von 237 Millionen US-Dollar.
Empfohlenes Video
Kannst du mit 50 € in Bitcoin reich werden?
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+