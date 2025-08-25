App herunterladen
BTC-ECHO
Zweitgrößter Wochenverlust der Geschichte Bitcoin-ETFs verlieren 1,2 Milliarden USD

Das Krypto-Sommerloch macht sich bei den Bitcoin-ETFs bemerkbar. Die Abfluss summieren sich auf ein Rekordniveau.

David Scheider
Bitcoin-Kurs111,649.00 $-2.77 %
Larry Fink der CEO von BlackRock in Anzug und Krawatte sitzt mit verschränkten Fingern da und schaut zur Seite. Der blaue Hintergrund zeigt verschwommene Texte und Logos, die auf Finanzthemen wie Bitcoin-ETFs oder die Stärke des USD hinweisen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Larry Fink, der Aufsichtsratsvorsitzende von BlackRock
  • Die Korrektur am Kryptomarkt führt zu einem massiven Nachfrageeinbruch nach den Bitcoin-ETFs. In der vergangenen Woche flossen netto 1,17 Milliarden US-Dollar aus den Indexfonds ab. Das ist der zweitgrößte Wert in der Geschichte.
Balkendiagramm mit wöchentlichen Bitcoin-Spot-ETF-Nettomittelzuflüssen und -abflüssen, mit grünen Balken für Zuflüsse, roten für Abflüsse und einem Gesamtnettozufluss von 1,17 Mrd. $ bis Mitte Juni 2024.
Die Bitcoin-ETFs verlieren massiv an Kapital | Quelle: SoSo Value
  • Am höchsten war der Abfluss am vergangenen Dienstag, 19. August, mit 523,3 Millionen US-Dollar. Seit ihrer Auflegung beträgt der Nettozufluss jedoch weiterhin 53,8 Milliarden US-Dollar.
  • Bei den Ethereum-ETFs war der Kapitalabfluss geringer. Die ETH-Indexfonds verzeichneten lediglich Abflüsse in Höhe von 237 Millionen US-Dollar.
