- Die Korrektur am Krypto-Markt setzt sich fort. Die Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes fällt um 1,5 Prozent auf rund vier Billionen US-Dollar. Auch in den Top-10 schreiben ausnahmslos alle Coins rote Zahlen auf Tagessicht.
- Bitcoin (BTC): Minus 2,2 Prozent, Ethereum (ETH): Minus 1,7 Prozent, Dogecoin (DOGE): Minus 3,4 Prozent. Bitcoin notiert im Moment des Schreibens bei 112.605 US-Dollar – 9,3 Prozent unter seinem Allzeithoch.
- Hintergrund der Korrektur sind weitere Gewinnmitnahmen im Zuge des Sommerlochs. Der August gilt als historisch schwächster Monat für Bitcoin. Zudem haben Trader eine Kaskade an Liquidationen hinnehmen müssen, die den Kurs weiter gedrückt haben.
- BTC-Long-Positionen in Höhe von 225 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 1929 Prozent gegenüber dem Vortag) wurden liquidiert. Das Gesamtvolumen der offenen Derivate stieg um 15 Prozent auf 983 Milliarden US-Dollar, was die Volatilität noch verstärkte.
- Jetzt rückt das 38-Prozent-Fibonacci-Level bei 112.000 US-Dollar in den Fokus. Wird das Niveau nachhaltig unterschritten, geht die Abwärtsspirale weiter.
- Auch die Nachfrage nach Bitcoin ist von ihrem Höchststand im Juli von 174.000 BTC auf heute 59.000 BTC deutlich zurückgegangen, was einem Rückgang um zwei Drittel entspricht.
- Gleichzeitig hat sich auch die Nachfrage großer institutioneller Käufer abgeschwächt: Die Netto-ETF-Käufe der letzten 30 Tage liegen bei 11.000 Bitcoin, dem niedrigsten Stand seit dem 25. April, und die Akkumulation von Strategy (MSTR) ist von ihrem Höchststand von 171.000 Bitcoin im November 2024 auf 27.000 in den letzten 30 Tagen stark zurückgegangen.
- Auch der Crypto Fear and Greed Index ist mit einem Wert von 47 weit entfernt von Bullenterritorium.
