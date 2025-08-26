In diesem Artikel erfährst du:
- Warum sich die Bitcoin-Korrektur auch im September fortsetzen dürfte
- Wieso erst eine Rückeroberung des Vorwochenhochs neues Kurspotential aktivieren könnte
- Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite kurz- und mittelfristig relevant werden sollten
Bitcoin (BTC) musste in den vergangenen Handelstagen Federn lassen und korrigierte mit 108.670 US-Dollar auf den niedrigsten Kurs seit dem 9. Juli. Die nachhaltige Aufgabe der wichtigen Chartmarke bei 117.462 US-Dollar sorgte für eine deutliche Trendbeschleunigung gen Süden. Der folgenschwere Rückfall unter die 112.000 US-Dollar untermauert das schwache Chartbild zusätzlich. Welche Widerstandsniveaus Bitcoin zurückerobern muss, um eine Umkehrbewegung zu initiieren und welche Kursziele bei einem anhaltenden Abverkauf in den Anlegerblick geraten.
