App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs109,717.00 $-2.44%
Ethereum-Kurs4,510.81 $-1.48%
XRP-Kurs2.95 $-0.06%
Cardano-Kurs0.854185 $-1.62%
Solana-Kurs192.51 $-2.11%
Dogecoin-Kurs0.214295 $-1.81%
BNB-Kurs850.52 $-1.57%
Polkadot-Kurs3.82 $-0.76%
IOTA-Kurs0.193118 $-1.07%
Official Trump-Kurs8.36 $-0.04%
TRON-Kurs0.349597 $-0.39%
Stellar-Kurs0.387062 $-1.67%

Kursanalyse Bitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor

Der jüngste Abverkauf hat Spuren hinterlassen. Der Bitcoin-Kurs droht weiter gen Süden abzurutschen. Welche Kursmarken interessante Einstiegsniveaus darstellen, verrät diese Kursanalyse

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs109,717.00 $-2.44 %
Bitcoin kaufen
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen anderen Münzen. Im unscharfen Hintergrund sind eine rote, abwärts gerichtete Kurve und US-Dollar-Symbole zu erkennen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) korrigiert in den letzten Handelstagen deutlich gen Süden

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich die Bitcoin-Korrektur auch im September fortsetzen dürfte
  • Wieso erst eine Rückeroberung des Vorwochenhochs neues Kurspotential aktivieren könnte
  • Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite kurz- und mittelfristig relevant werden sollten

Bitcoin (BTC) musste in den vergangenen Handelstagen Federn lassen und korrigierte mit 108.670 US-Dollar auf den niedrigsten Kurs seit dem 9. Juli. Die nachhaltige Aufgabe der wichtigen Chartmarke bei 117.462 US-Dollar sorgte für eine deutliche Trendbeschleunigung gen Süden. Der folgenschwere Rückfall unter die 112.000 US-Dollar untermauert das schwache Chartbild zusätzlich. Welche Widerstandsniveaus Bitcoin zurückerobern muss, um eine Umkehrbewegung zu initiieren und welche Kursziele bei einem anhaltenden Abverkauf in den Anlegerblick geraten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Trump zeigt ein unterzeichnetes Dokument im Weißen Haus – Symbolbild für den politischen Einfluss hinter dem neuen Trump-Token WLFI.
Nach TRUMP-Memecoin das nächste Milliardenprojekt?Neuer Trump-Token WLFI: Stablecoin-Revolution oder Milliardenblase?
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dem das Chainlink-Logo abgebildet ist, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm im Hintergrund - eine Momentaufnahme der Krypto-Star-Trends und KI-gestützten Erkenntnisse, die die Zukunft der Krypto-Investitionen prägen.
Was Chainlink so besonders machtAlle KIs sind sich einig: Das ist der unterschätzte Krypto-Star
Eine goldene Bitcoin-Münze ist in der Mitte eines Kreises aus rosa Tulpen auf einem leuchtend roten Hintergrund platziert und symbolisiert die wachsende Verbindung zwischen Kryptowährung und Natur.
Bitcoin ist kein GartenproduktBitcoin und die Tulpenblase: Warum der Vergleich hinkt
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Cronos
0.205611 $
28.46%
Provenance Blockchain
0.026083 $
4.43%
Hyperliquid
47.34 $
4.35%
Kinetiq Staked HYPE
47.38 $
4.13%
Sky
0.064485 $
3.45%
Quant
105.76 $
2.41%
Filecoin
2.31 $
2.06%
Bitget Token
4.61 $
1.63%
Aave
327.78 $
1.45%
NEAR Protocol
2.49 $
0.97%
OKB
162.74 $
-13.53%
Bitcoin Cash
533.46 $
-4.64%
NEXO
1.24 $
-4.01%
Ethena
0.621882 $
-3.91%
Bittensor
327.72 $
-3.35%
Jupiter
0.466995 $
-3.26%
Optimism
0.695780 $
-3.24%
Toncoin
3.11 $
-2.98%
Uniswap
9.72 $
-2.86%
VeChain
0.024584 $
-2.74%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren