Der jüngste Abverkauf hat Spuren hinterlassen. Der Bitcoin-Kurs droht weiter gen Süden abzurutschen. Welche Kursmarken interessante Einstiegsniveaus darstellen, verrät diese Kursanalyse

Bitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor

In diesem Artikel erfährst du: Warum sich die Bitcoin-Korrektur auch im September fortsetzen dürfte

Wieso erst eine Rückeroberung des Vorwochenhochs neues Kurspotential aktivieren könnte

Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite kurz- und mittelfristig relevant werden sollten

Bitcoin (BTC) musste in den vergangenen Handelstagen Federn lassen und korrigierte mit 108.670 US-Dollar auf den niedrigsten Kurs seit dem 9. Juli. Die nachhaltige Aufgabe der wichtigen Chartmarke bei 117.462 US-Dollar sorgte für eine deutliche Trendbeschleunigung gen Süden. Der folgenschwere Rückfall unter die 112.000 US-Dollar untermauert das schwache Chartbild zusätzlich. Welche Widerstandsniveaus Bitcoin zurückerobern muss, um eine Umkehrbewegung zu initiieren und welche Kursziele bei einem anhaltenden Abverkauf in den Anlegerblick geraten.

