Die CONF3RENCE findet 2026 erstmals auf der Kokerei Hansa in Dortmund statt. Zwei Veranstaltungstage richten sich an Unternehmen und die breite Öffentlichkeit. Im Fokus stehen KI, Blockchain und digitale Assets.

50 Top-Speaker: Dieses KI- und Krypto-Event ist kostenlos

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Der Eintritt ist kostenlos und bietet Workshops sowie Vorträge von 50 renommierten Speakern. â³

Zwei Veranstaltungstage mit unterschiedlichen Zielgruppen: Unternehmen und breite Öffentlichkeit.

Teil des Festivals FATT, das Kunst, Technologie und Genuss vereint.

Die CONF3RENCE findet 2026 erstmals auf der Kokerei Hansa in Dortmund statt. Am 15. und 16. September soll das ehemalige Industriedenkmal zum Event-Campus für Künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Assets und weitere Zukunftstechnologien werden. Nach Informationen, die BTC-ECHO vorliegen, steht dabei der Austausch zwischen Wirtschaft, Technologie und Praxis im Mittelpunkt. Das Leitmotiv lautet: “Less hype. More outcomes.”

Zwei Tage mit unterschiedlichem Fokus

Das Konzept sieht zwei Veranstaltungstage mit klar getrennten Zielgruppen vor. Der erste Tag richtet sich an Unternehmen, Investoren sowie Vertreter des öffentlichen Sektors. Im Fokus stehen Partnerschaften, konkrete Projekte und der Austausch zwischen Entscheidern.

Am zweiten Veranstaltungstag öffnet sich die CONF3RENCE für die breite Öffentlichkeit. Der Eintritt ist kostenlos. Besucher sollen Produkte ausprobieren, Anwendungen kennenlernen und sich über aktuelle Entwicklungen im Bereich neuer Technologien informieren können.

50 Speaker aus der Unternehmenselite

Zum Programm gehören Vorträge, Workshops, Ausstellungsflächen sowie weitere Formate. Rund 50 Sprecherinnen und Sprecher sind bereits bestätigt. Vertreten sind unter anderem Microsoft, Google Cloud, IBM, Deloitte, Chainlink, Gemini, PwC, SwissBorg, Bullish, die Stellar Foundation, die Litecoin Foundation und Union Investment. Inhaltlich reicht das Spektrum von Künstlicher Intelligenz über Tokenisierung und Stablecoins bis hin zu Web3 und SaaS-Lösungen.

Die CONF3RENCE ist außerdem Teil des Festivals FATT (Festival of Arts, Tech & Taste), das vom 15. bis 21. September auf der Kokerei Hansa stattfindet. Gemeinsam mit der Digitalen Woche Dortmund (diwodo) soll die Veranstaltung Unternehmen, Tech-Community und interessierte Besucher an einem Ort zusammenbringen. Hier lest ihr den Bericht der Veranstaltung im Jahr 2024: BTC-ECHO auf der CONF3RENCE.