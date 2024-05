Zehn Jahre ist es her, dass Borussia Dortmund das letzte Mal das Finale der Champions League erreichte. Entsprechend groß ist die Euphorie auf das Endspiel in Wembley. Die Vorbereitungen auf die große Fußball-Party laufen auf Hochtouren. Bis dahin sind allerdings erst einmal die Krypto-Bullen am Ruder. Denn mitten im Freudentaumel um den gelungenen Finaleinzug findet im Signal Iduna Park, der Heimstätte des BVB, die größte Krypto- und Web3-Konferenz Deutschlands statt: die CONF3RENCE.

Der Fußballtempel wird zum Blockchain-Epizentrum. Tausende Besucher und hunderte Speaker namhafter Unternehmen von Google, Coinbase, NVIDIA, Meta oder auch Visa treffen aufeinander, um die neuesten Trends der Branche zu besprechen. Mittendrin für euch: BTC-ECHO. Wir berichten die nächsten zwei Tage von der Messe.

DePin, RWA, AI: An Innovation mangelt es dem Krypto-Sektor definitiv nicht. Eine detaillierte Programmübersicht findet ihr hier.

Die CONF3RENCE will aber nicht nur neue Trends aufzeigen, sondern auch ein grundlegendes Verständnis für die Blockchain-Technologie schaffen, sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen und politische Entscheider.

CONF3RENCE: Ein Schwergewicht in der Veranstaltungsbranche

Die CONF3RENCE mauserte sich über das letzte Jahr zum Schwergewicht unter den Krypto-Veranstaltungen. In der DACH-Region ist man die klare Nummer 1. In Europa ist nur die Paris Blockchain Week größer. Dieses Wachstum verdankt die CONF3RENCE nicht zuletzt einem Zusammenschluss mit der Blockchance. Das Hamburger Krypto-Event kämpfte im letzten Bärenmarkt mit finanziellen Schwierigkeiten, auch eine Insolvenz stand im Raum. BTC-ECHO berichtete damals. An Glanz, Einfluss und Prestige hat die Messe jedoch nicht verloren. Ein Umstand, der der CONF3RENCE auf jeden Fall zugutekommt.