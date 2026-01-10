App herunterladen
Das passiert wenn "Amerika technologisch nicht gewinnt" 

15 Milliarden USD: Dieser Investor setzt auf Krypto und KI

a16z baut seine Investitionsbasis massiv aus. Der US-Investor erklärt, dass Krypto und KI zentrale Technologien für Amerikas Führung in den kommenden Jahrzehnten darstellen.

Dominic Döllel
Ein glatzköpfiger Mann im Anzug gestikuliert mit seiner rechten Hand, während er über Bitcoin spricht. Er sitzt vor einem violetten Hintergrund, auf dem ein Teil des Textes zu sehen ist.

Beitragsbild: picture alliance

 | Tech-Risikokapitalgeber Marc Andreessen
  • Der US-amerikanische Venture-Capital-Investor Andreessen Horowitz hat am gestrigen 9. Januar rund 15 Milliarden US-Dollar für neue Fonds zugesagt. Das gab Unternehmensmitgründer Ben Horowitz in einem Beitrag auf X bekannt.
  • Die Mittel sind demnach für Technologien vorgesehen, die nach Auffassung von a16z maßgeblich über die wirtschaftliche und geopolitische Stellung der Vereinigten Staaten in den kommenden Jahrzehnten entscheiden sollen. Horowitz erklärte, dass vor allem zwei Bereiche im Mittelpunkt stehen: künstliche Intelligenz und Krypto. Beide seien “Schlüsselarchitekturen der Zukunft”.
  • Horowitz verwies darauf, dass die technologische Führungsrolle der USA in den vergangenen Jahren von China und weiteren Staaten zunehmend herausgefordert werde.
  • Der Investor betonte, dass eine enge Abstimmung zwischen Regierung und Privatsektor erforderlich sei, um die eigene Position zu sichern. Wörtlich schrieb er: “Wenn Amerika technologisch nicht gewinnt, wird es wirtschaftlich, militärisch, geopolitisch und kulturell verlieren.” Das gelte nicht nur für KI, sondern auch für den Krypto-Sektor.
  • Laut Horowitz zeigen die Entwicklungen der vergangenen Jahre, dass beide Technologien bereits heute strategische Bedeutung haben. Er warnte vor weiteren Verzögerungen in der politischen und regulatorischen Ausrichtung.
  • Es sei notwendig, frühzeitig zu handeln, um den Rückstand in entscheidenden Zukunftsbereichen nicht anwachsen zu lassen. Der Beitrag steht im Kontext einer breiteren Diskussion über die Rolle von Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der USA. Konkrete Angaben zu einzelnen Investitionszielen machte a16z zunächst nicht.

Das könnte dich auch interessieren