250.000 Ethereum weg 1 Milliarde US-Dollar weg: Banker verliert Zugang zu Ethereum-Schatz

Er kaufte 250.000 Ethereum für 0,31 Cent pro Stück. Dann verlor er die Private Keys – und damit über eine Milliarde US-Dollar.

Giacomo Maihofer
Ethereum-Kurs4,540.32 $-3.59 %
Eine goldene Ethereum-Münze steht aufrecht zwischen anderen Münzen, mit einem Liniendiagramm im verschwommenen Hintergrund - perfekt für Trader James Wynn, der Trends mit einem 20-fachen Hebel analysiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum konnte die Krypto-Community zuletzt wieder von sich überzeugen
  • Das tut weh: Ein estnischer Banker verliert den Zugang zu seiner Wallet. Dort enthalten: 250.000 Ethereum, gekauft beim Initial Coin Offering in 2015. Damaliger Wert: 18 Millionen US-Dollar. Heute: 1,15 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg um das rund 15.000-Fache.
  • Mehr Glück hatte ein anderer Teilnehmer: Wie On-Chain-Daten laut Lookonchain zeigen, hat auch er Ethereum beim ICO gekauft, rund 2.300 Stück für nun 9,9 Millionen US-Dollar. Er verkaufte diese kürzlich auf Kraken.
  • Der Ethereum-ICO, der vom 22. Juli bis zum 2. September 2014 stattfand, brachte rund 18,3 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von über 60 Millionen ETH. Der Durchschnittspreis lag damals bei 0,31 US-Dollar pro Coin. Für 1 BTC bekam man so zunächst 2.000 ETH.
  • Die Gelder unterstützten die Entwicklung von Ethereum, das im Juli 2015 mit einem anfänglichen Gesamtangebot von 72 Millionen ETH auf den Markt kam. Davon gingen rund 83 Prozent an ICO-Investoren.
  • Ethereum erlebt aktuell einen Höhenflug: Es stieg in den vergangenen 7 Tagen um über 30 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar. Standard Chartered hob sein Ethereum-Kursziel auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und 25.000 US-Dollar bis 2028 an, fast doppelt so hoch wie die bisherige Prognose. ChatGPT prognostiziert einen Kurs zwischen 5.100 US-Dollar und 5.400 US-Dollar bis Ende des Jahres.
  • Grund ist insbesondere ein neuer Rekordzufluss in ETH-ETFs. Aber auch Treasury-Unternehmen wie BitMine und Sharplink Gaming akkumulieren weiter kräftig ETH und verknappen damit das Angebot des Coins.
  • Bitcoin-Maximalist Samson Mow erklärte nun jedoch: “Niemand möchte Ethereum auf lange Sicht halten.” Sobald der Kurs hoch genug sei, würden Anleger ihm zufolge ihre ETH verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten.
