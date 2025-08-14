- Das tut weh: Ein estnischer Banker verliert den Zugang zu seiner Wallet. Dort enthalten: 250.000 Ethereum, gekauft beim Initial Coin Offering in 2015. Damaliger Wert: 18 Millionen US-Dollar. Heute: 1,15 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg um das rund 15.000-Fache.
- Mehr Glück hatte ein anderer Teilnehmer: Wie On-Chain-Daten laut Lookonchain zeigen, hat auch er Ethereum beim ICO gekauft, rund 2.300 Stück für nun 9,9 Millionen US-Dollar. Er verkaufte diese kürzlich auf Kraken.
- Der Ethereum-ICO, der vom 22. Juli bis zum 2. September 2014 stattfand, brachte rund 18,3 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von über 60 Millionen ETH. Der Durchschnittspreis lag damals bei 0,31 US-Dollar pro Coin. Für 1 BTC bekam man so zunächst 2.000 ETH.
- Die Gelder unterstützten die Entwicklung von Ethereum, das im Juli 2015 mit einem anfänglichen Gesamtangebot von 72 Millionen ETH auf den Markt kam. Davon gingen rund 83 Prozent an ICO-Investoren.
- Ethereum erlebt aktuell einen Höhenflug: Es stieg in den vergangenen 7 Tagen um über 30 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar. Standard Chartered hob sein Ethereum-Kursziel auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und 25.000 US-Dollar bis 2028 an, fast doppelt so hoch wie die bisherige Prognose. ChatGPT prognostiziert einen Kurs zwischen 5.100 US-Dollar und 5.400 US-Dollar bis Ende des Jahres.
- Grund ist insbesondere ein neuer Rekordzufluss in ETH-ETFs. Aber auch Treasury-Unternehmen wie BitMine und Sharplink Gaming akkumulieren weiter kräftig ETH und verknappen damit das Angebot des Coins.
- Bitcoin-Maximalist Samson Mow erklärte nun jedoch: “Niemand möchte Ethereum auf lange Sicht halten.” Sobald der Kurs hoch genug sei, würden Anleger ihm zufolge ihre ETH verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten.
Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!
Quelle
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+