- Wie On-Chain-Daten laut Lookonchain zeigen, hat ein Teilnehmer des Ethereum Initial Coin Offering am Montagmorgen 2.300 ETH im Wert von etwa 9,9 Millionen US-Dollar an die Krypto-Börse Kraken gesendet und verkauft.
- Der frühe Investor hatte ursprünglich 20.000 ETH für 6.200 US-Dollar erhalten, die nun rund 86 Millionen US-Dollar entsprächen.
- Neben dem gestrigen Transfer hat die Adresse mehrere frühere Überweisungen vorgenommen: Darunter 250 ETH im Dezember 2024, 1.000 ETH im Februar 2024 und 3.000 ETH Ende November 2023. 1.623 ETH hält er weiterhin.
- Der Ethereum-ICO, der vom 22. Juli bis zum 2. September 2014 stattfand, brachte rund 18,3 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von über 60 Millionen ETH. Der Durchschnittspreis lag damals bei 0,31 US-Dollar pro Coin. Für 1 BTC bekam man so zunächst 2.000 ETH.
- Die Gelder unterstützten die Entwicklung von Ethereum, das im Juli 2015 mit einem anfänglichen Gesamtangebot von 72 Millionen ETH auf den Markt kam. Davon gingen rund 83 Prozent an ICO-Investoren.
- Der ETH-ICO brachte den frühen Anlegern basierend auf dem aktuellen Ethereum-Preis damit eine Rendite von mehr als dem 13.000-fachen.
- Ethereum-Anleger zelebrieren derzeit eine massive ETH-Rallye. Selbst nach dem jüngsten Bitcoin-Rücksetzer konnte sich die zweitgrößte Kryptowährung bei rund 4.300 US-Dollar halten. Grund ist insbesondere ein neuer Rekordzufluss in ETH-ETFs.
- Aber auch Treasury-Unternehmen wie BitMine und Sharplink Gaming akkumulieren weiter kräftig ETH und verknappen damit das Angebot des Coins.
- Bitcoin-Maximalist Samson Mow erklärte nun jedoch: “Niemand möchte Ethereum auf lange Sicht halten.” Sobald der Kurs hoch genug sei, würden Anleger ihm zufolge ihre ETH verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten.
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?
