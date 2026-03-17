Der Krypto-Markt wartet gespannt auf die Zinsentscheidung in Washington. Doch was bedeutet das für dein Portfolio? Wir zeigen unser Musterdepot.

Entscheidung in Washington: Wegen dieses Mannes warten wir mit Krypto-Käufen noch ab

Entscheidung in Washington: Wegen dieses Mannes warten wir mit Krypto-Käufen noch ab

Der Krypto-Markt kann vor dem Hintergrund leicht sinkender Ölpreise trotz der weiterhin angespannten Lage im Nahen und Mittleren Osten vorläufig aufatmen. Doch schon am morgigen 18. März drohen neue Impulse aus Washington. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, welche Strategie langfristig sinnvoll ist.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin steigt kurzfristig auf knapp 76.000 US-Dollar, fällt aber wieder auf rund 74.000 US-Dollar zurück. Die Marktstimmung hat sich im Vergleich zur Vorwoche verbessert und ist aktuell neutral. Treiber sind vor allem makroökonomische Faktoren wie zwischenzeitlich sinkende Ölpreise, die zu einer Erholung an den US-Aktienmärkten führten. Gleichzeitig fließt weiterhin Kapital in Bitcoin ETFs, was die Nachfrage zusätzlich stärkt.

Im Fokus der Märkte steht nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank am morgigen 18. März. Eine unveränderte Zinspolitik könnte das aktuell positive Umfeld für Risikoanlagen stützen.

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Sollten die Währungshüter jedoch restriktivere Signale senden, dürfte dies kurzfristig zu erhöhter Unsicherheit und möglichen Gewinnmitnahmen führen.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Nach wie vor beinhaltet das Musterdepot die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Das Portfolio verfügt zudem über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Rahmen der Erholung der letzten Handelstage weist das Portfolio eine leichte Gewinnquote von gut vier Prozent auf und notiert aktuell bei knapp 93.000 US-Dollar Gesamtwert.

Das BTC-ECHO Musterdepot profitiert von der aktuellen Erholung am Krypto-Markt

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Bitcoin bewegt sich aktuell in einer Range zwischen rund 73.500 und 76.000 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 technisch weiter im Aufwärtstrend. Der Markt zeigt bullishes Momentum, auch wenn die Dynamik zuletzt etwas nachlässt und eine kurzfristige Konsolidierung möglich ist. Insgesamt bleibt der Ausblick neutral bis leicht bullish: Ein Ausbruch über 76.000 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 78.600 US-Dollar freisetzen, während ein Rückfall unter 72.000 US-Dollar den BTC-Kurs zurück bis 70.500 führen dürfte.

Bitcoin bewegt sich aktuell in einer Range zwischen rund 73.500 und 76.000 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 technisch weiter im Aufwärtstrend. Der Markt zeigt bullishes Momentum, auch wenn die Dynamik zuletzt etwas nachlässt und eine kurzfristige Konsolidierung möglich ist. Insgesamt bleibt der Ausblick neutral bis leicht bullish: Ein Ausbruch über 76.000 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 78.600 US-Dollar freisetzen, während ein Rückfall unter 72.000 US-Dollar den BTC-Kurs zurück bis 70.500 führen dürfte. Ethereum (ETH): Ethereum bewegt sich aktuell in einer Range zwischen rund 2.255 und 2.386 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, ohne bereits überhitzt zu wirken. Insgesamt bleibt der Ausblick leicht bullish: Ein Ausbruch über 2.386 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis etwa 2.700 US-Dollar freisetzen, während ein Bruch unter den EMA-20 die Lage eintrüben würde.

Ethereum bewegt sich aktuell in einer Range zwischen rund 2.255 und 2.386 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, ohne bereits überhitzt zu wirken. Insgesamt bleibt der Ausblick leicht bullish: Ein Ausbruch über 2.386 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis etwa 2.700 US-Dollar freisetzen, während ein Bruch unter den EMA-20 die Lage eintrüben würde. Solana (SOL): Solana bewegt sich aktuell zwischen rund 93 und 97 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem intakten Aufwärtstrend. Das Momentum ist stark, wirkt jedoch kurzfristig überkauft, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullisch: Ein Ausbruch über 98 US-Dollar könnte weiteres Potenzial in Richtung 108 US-Dollar sowie maximale 120 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter den EMA-20 eine Korrektur einleiten dürfte.

Solana bewegt sich aktuell zwischen rund 93 und 97 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem intakten Aufwärtstrend. Das Momentum ist stark, wirkt jedoch kurzfristig überkauft, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullisch: Ein Ausbruch über 98 US-Dollar könnte weiteres Potenzial in Richtung 108 US-Dollar sowie maximale 120 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter den EMA-20 eine Korrektur einleiten dürfte. Aave (AAVE): Aave bewegt sich aktuell zwischen rund 119 und 124 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist moderat positiv, ohne Anzeichen einer Überhitzung. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullish: Ein Ausbruch über 125 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis etwa 140 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter den EMA-20 eine Korrektur bis 89 US-Dollar einleiten dürfte. Sogar ein Retest der 86 US-Dollar wäre nicht ausgeschlossen.

Aave bewegt sich aktuell zwischen rund 119 und 124 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist moderat positiv, ohne Anzeichen einer Überhitzung. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullish: Ein Ausbruch über 125 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis etwa 140 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter den EMA-20 eine Korrektur bis 89 US-Dollar einleiten dürfte. Sogar ein Retest der 86 US-Dollar wäre nicht ausgeschlossen. Binance Coin (BNB): BNB bewegt sich aktuell zwischen rund 667 und 687 US-Dollar und hält sich knapp über dem EMA-20, zeigt jedoch eine leichte Schwäche mit niedrigeren Hochs. Das Momentum ist neutral, der Abwärtsdruck lässt zuletzt etwas nach. Der Ausblick bleibt neutral: Ein Ausbruch über 687 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis etwa 740 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 638 US-Dollar eine deutlichere Korrektur einleiten dürfte.

BNB bewegt sich aktuell zwischen rund 667 und 687 US-Dollar und hält sich knapp über dem EMA-20, zeigt jedoch eine leichte Schwäche mit niedrigeren Hochs. Das Momentum ist neutral, der Abwärtsdruck lässt zuletzt etwas nach. Der Ausblick bleibt neutral: Ein Ausbruch über 687 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis etwa 740 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 638 US-Dollar eine deutlichere Korrektur einleiten dürfte. Virtuals Protocol (VIRTUAL): Virtuals bewegt sich aktuell zwischen rund 0,75 und 0,83 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, lässt aber leicht nach, was auf erste Gewinnmitnahmen hindeutet. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullisch: Ein Ausbruch über 0,83 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 1,00 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 0,75 US-Dollar eine Korrektur einleiten dürfte.

Virtuals bewegt sich aktuell zwischen rund 0,75 und 0,83 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, lässt aber leicht nach, was auf erste Gewinnmitnahmen hindeutet. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullisch: Ein Ausbruch über 0,83 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 1,00 US-Dollar eröffnen, während ein Bruch unter 0,75 US-Dollar eine Korrektur einleiten dürfte. Canton (CC): Zwar kann sich Kurs der RWA-Blockchain vorerst von den Vorwochentiefs erholen, ein Sprung über den EMA-200 im 4-Stundenchart schlug bislang jedoch fehl. Solange sich der Kurs jedoch in den kommenden Tagen oberhalb der 0,145 US-Dollar behauptet, sind die Chancen für eine andauernde Erholung jedoch gegeben. Ein Ausbruch über den Resist bei 0,157 US-Dollar dürfte den Kurs in Richtung 0,165 US-Dollar ansteigen lassen. Sogar ein Sprung bis in den maximalen Zielbereich um 0,175 wäre vorstellbar. Ein Rückfall unter die 0,145 US-Dollar könnte den CC-Kurs bis an die 0,139 US-Dollar führen.

Zwar kann sich Kurs der RWA-Blockchain vorerst von den Vorwochentiefs erholen, ein Sprung über den EMA-200 im 4-Stundenchart schlug bislang jedoch fehl. Solange sich der Kurs jedoch in den kommenden Tagen oberhalb der 0,145 US-Dollar behauptet, sind die Chancen für eine andauernde Erholung jedoch gegeben. Ein Ausbruch über den Resist bei 0,157 US-Dollar dürfte den Kurs in Richtung 0,165 US-Dollar ansteigen lassen. Sogar ein Sprung bis in den maximalen Zielbereich um 0,175 wäre vorstellbar. Ein Rückfall unter die 0,145 US-Dollar könnte den CC-Kurs bis an die 0,139 US-Dollar führen. Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid zeigt sich weiter bullish. Der Ausbruch über das Vormonatshoch bei 38,42 US-Dollar führte den Kurs bis an den Widerstand bei 41,62 US-Dollar. Stabilisiert sich der HYPE-Kurs nun oberhalb der 40,03 US-Dollar ist mit einer Trendfortsetzung in Richtung 43,22 US-Dollar zu planen. Sogar ein Sprung bis an die 44,50 US-Dollar wäre vorstellbar. Ein Rückfall unter 40,03 US-Dollar würde den EMA-20 bei 39,07 US-Dollar in den Fokus rücken. Sogar ein Retest der 38,42 US-Dollar wäre unbedenklich.

Hyperliquid zeigt sich weiter bullish. Der Ausbruch über das Vormonatshoch bei 38,42 US-Dollar führte den Kurs bis an den Widerstand bei 41,62 US-Dollar. Stabilisiert sich der HYPE-Kurs nun oberhalb der 40,03 US-Dollar ist mit einer Trendfortsetzung in Richtung 43,22 US-Dollar zu planen. Sogar ein Sprung bis an die 44,50 US-Dollar wäre vorstellbar. Ein Rückfall unter 40,03 US-Dollar würde den EMA-20 bei 39,07 US-Dollar in den Fokus rücken. Sogar ein Retest der 38,42 US-Dollar wäre unbedenklich. Ripple (XRP): XRP bewegt sich aktuell zwischen rund 1,49 und 1,61 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, lässt aber leicht nach, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullish: Ein Ausbruch über 1,56 US-Dollar könnte weiteres Potenzial freisetzen, während ein Bruch unter 1,49 US-Dollar eine Korrektur einleiten dürfte.

XRP bewegt sich aktuell zwischen rund 1,49 und 1,61 US-Dollar und bleibt oberhalb des EMA-20 in einem intakten kurzfristigen Aufwärtstrend. Das Momentum ist positiv, lässt aber leicht nach, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeutet. Der Ausblick bleibt neutral bis leicht bullish: Ein Ausbruch über 1,56 US-Dollar könnte weiteres Potenzial freisetzen, während ein Bruch unter 1,49 US-Dollar eine Korrektur einleiten dürfte. Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Vor dem Hintergrund der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank und der weiterhin unklaren geldpolitischen Perspektive sowie des anhaltenden militärischen Konflikts im Nahen Osten, ist die Marktentwicklung in den kommenden Wochen unverändert schwer einschätzbar. Aus Sicht des BTC-ECHO Musterportfolios sehen wir daher aktuell von weiteren Zukäufen ab um auf die anhaltend hohe Volatilität am Krypto-Markt flexibel reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am Mittwoch (18. März, 13:30 Uhr) stehen die US-Erzeugerpreise im Fokus, gefolgt von der Fed-Zinsentscheidung um 19:00 Uhr und der Pressekonferenz von Jerome Powell um 19:30 Uhr – allesamt potenzielle Kurstreiber für Bitcoin.

Am Donnerstag (19. März, 04:00 Uhr) entscheidet die Bank of Japan über den Leitzins, bevor um 15:00 Uhr die US-Immobiliendaten veröffentlicht werden. Insgesamt dürften diese Termine für erhöhte Volatilität an den Finanz- und Krypto-Märkten sorgen. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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