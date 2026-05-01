Bitcoin, Ethereum und Co. steigen wieder, doch Gewinne verleiten zu neuen Fehlern. Diese drei Denkfallen kosten Krypto-Anleger oft ein Vermögen.

Nach dem Krypto-Absturz im Februar bewegen sich Bitcoin, Ethereum und Co. nun wieder gen Norden. Erste Experten wagen sich mit bullishen Prognosen hervor und Ende 2026 könnten viele Krypto-Investoren erneut auf hohen Gewinnen sitzen, insbesondere, wenn sie den Bärenmarkt geschickt für Nachkäufe genutzt haben. Doch auch eine nachhaltige Erholungsrallye geht mit ernsthaften Risiken einher. Wir alle halten uns oft für nüchtern abwägende Investoren, aber die Realität sieht anders aus. Welche drei Irrtümer oft zu hohen Verlusten führen und wie sich Krypto-Anleger davor schützen.

Wie kognitive Verzerrungen den Krypto-Markt prägen

Schon seit den 1970er-Jahren zeigen Verhaltensökonomen wie Daniel Kahneman und Amos Tversky, dass Investitionsentscheidungen weit weniger rational sind, als oft angenommen. Psychologische Muster führen regelmäßig zu Fehlurteilen – und damit auch zu vermeidbaren Verlusten. Im Krypto-Markt fällt dieser Effekt besonders ins Gewicht, weil starke Kursschwankungen und der Einfluss sozialer Medien emotionale Reaktionen zusätzlich verstärken.

Wer die Mechanismen versteht, verschafft sich einen klaren Vorteil. Denn nur, wenn man die typischen Denkfehler erkennt, kann man ihnen auch gezielt entgegenwirken. Gerade für Krypto-Anleger lohnt sich daher ein Blick in die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie. Drei kognitive Verzerrungen stechen dabei besonders hervor und können im Zweifel über Erfolg oder Misserfolg am Markt entscheiden.

1. Der “Verankerungseffekt” als Gefahr für Krypto-Anleger

Diese Situation kennen viele Krypto-Investoren sicher nur zu gut: Ein Altcoin wurde auf dem Höhepunkt des letzten Bullenmarkts gekauft und notiert heute 50, 70 oder sogar 90 Prozent im Minus. Trotzdem fällt es einem schwer, final zu verkaufen. Stattdessen dominiert die Hoffnung, dass der Kurs zumindest wieder auf den Einstiegspreis zurückkehrt, auch wenn es dafür keine belastbaren Hinweise gibt. Das ist der sogenannte Verankerungseffekt.

Dieser psychologische Bias sorgt dafür, dass sich Anleger zu stark am ursprünglichen Kaufpreis orientieren und dadurch unrealistische Erwartungen entwickeln. Die Folge ist, dass Verluste ausgesessen werden, statt Fehlentscheidungen rechtzeitig zu korrigieren. Um dem entgegenzuwirken, hilft eine einfache, aber effektive Frage: “Würde ich unter den aktuellen Bedingungen erneut in diesen Coin investieren?” Lautet die Antwort nein, ist ein Verkauf oft die rationalere Entscheidung.

2. Unnötige Krypto-Verluste durch den “Selbstüberschätzungseffekt”

Am absoluten Hoch eines Bullenmarktes verkaufen, am Tiefpunkt wieder einsteigen, mit einem “perfekten” Portfolio den Markt schlagen oder durch Leverage die Bitcoin-Rendite maximieren – solche Vorstellungen sind häufig ein Zeichen für Selbstüberschätzung. Anleger, die ihre eigenen Fähigkeiten zu hoch einschätzen, blenden Risiken leichter aus, setzen größere Summen auf fragwürdige Projekte und handeln deutlich aktiver. Das drückt die Rendite und erhöht zugleich Transaktionskosten sowie steuerliche Belastungen.

Ein ähnliches Muster kennt man übrigens aus dem Alltag: Die meisten Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gut. Am Finanzmarkt ist es nicht anders. Viele Investoren trauen sich mehr zu, als tatsächlich gerechtfertigt ist. Um sich davor zu schützen, lohnt es sich, die eigenen Entscheidungen regelmäßig kritisch zu überprüfen und das eigene Finanzwissen kontinuierlich auszubauen. Auch ein Investment-Tagebuch kann helfen, das eigene Verhalten besser zu reflektieren.

3. Warum der “Herdentrieb” die Krypto-Rendite erheblich mindern kann

An den Finanzmärkten neigen viele Menschen dazu, sich an der Masse zu orientieren und eigene Analysen hintenanzustellen. Dieser Herdentrieb ist ein wiederkehrendes Phänomen der Finanzgeschichte und tritt im Krypto-Sektor besonders ausgeprägt auf. Deutlich wurde das etwa bei den Panikverkäufen während der Krypto-Winter 2018 und 2022 ebenso wie in den Phasen übertriebener Euphorie in früheren Bullruns.

Häufig entsteht dieses Verhalten schleichend, indem Investoren ihre Entscheidungen an den Handlungen anderer ausrichten. In der Verhaltensökonomie spricht man von einer “Informationskaskade”. Was im Alltag sinnvoll sein kann, wird an den Märkten schnell zum Problem, vor allem wenn schlechte Entscheidungen kopiert werden. So geraten Anleger leicht in den Sog gehypter Altcoins mit vermeintlich enormem Gewinnpotenzial. Das Resultat ist oft ein ungünstiges Timing: Der Einstieg erfolgt auf dem Höhepunkt der Euphorie, während in Phasen maximaler Unsicherheit mit Verlust verkauft wird.

Wie schützt man sein Krypto-Portfolio?

Das Wissen um kognitive Verzerrungen ist ein wichtiger erster Schritt, reicht jedoch allein nicht aus, um das eigene Verhalten bei Investmententscheidungen nachhaltig zu kontrollieren. Insbesondere am Krypto-Markt stehen Anleger ihrer eigenen Rendite oft selbst im Weg. Umso wichtiger ist es, die eigene Investmenthistorie regelmäßig kritisch zu hinterfragen und bestehende Annahmen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.

Hilfreich ist dabei vor allem ein klar strukturierter Entscheidungsprozess. Dazu zählen feste Regeln für die langfristige Asset-Allokation, etwa wie hoch der Krypto-Anteil im Portfolio maximal sein sollte, ebenso wie Leitplanken für das eigene Trading-Verhalten, zum Beispiel eine Begrenzung der monatlichen Transaktionen. Besonders wirkungsvoll kann es zudem sein, Investmententscheidungen zu automatisieren, etwa durch regelmäßige Sparpläne.

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Dank eines wöchentlichen oder monatlichen Bitcoin-Sparplanes lässt sich vielleicht nicht die maximale Rendite am Krypto-Markt erzielen, aber dafür kann man seine Ersparnisse langfristig vor der Fiat-Inflation schützen. Die simpelste Lösung zur Überwindung der verschiedenen kognitiven Verzerrungen ist daher das klassische BTC-Sparen, getreu dem Motto: “Bitcoin, Buy and “.

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Dieser Artikel erschien erstmals am 12. Januar 2025 und wurde vor der erneuten Veröffentlichung überprüft und gegebenenfalls angepasst.