In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der XRP-Kurs unter die 2-Dollar-Marke gefallen ist
- Welche Rolle geopolitische Unsicherheit und Wirtschaftsdaten spielen
- Wie sich die aktuelle Orderflow-Lage darstellt
- Warum oberhalb von 2 US-Dollar eine wichtige Liquidationszone liegt
Der XRP-Kurs konnte sich zuletzt längere Zeit stabil über der Marke von 2 US-Dollar halten, ist nun jedoch erneut darunter gefallen. Aktuell notiert XRP bei rund 1,93 US-Dollar. Der Rückgang fällt in ein Umfeld anhaltender Unsicherheit, das weiterhin von geopolitischen Spannungen und politischen Entwicklungen rund um Donald Trump geprägt ist. Diese Faktoren sorgen für Zurückhaltung am Markt und belasten kurzfristig die Risikobereitschaft der Anleger.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden