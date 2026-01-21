App herunterladen
Ripple Coin im Fokus 

XRP-Kurs bricht unter 2 US-Dollar – steht jetzt alles auf der Kippe?

Der XRP-Kurs fällt unter 2 US-Dollar. Der Markt bleibt ruhig, doch wichtige Wirtschaftsdaten und klare Liquidationszonen könnten alles verändern.

Louis Blümlein
XRP-Kurs1.93 $0.40 %
Eine goldene XRP-Münze mit dem Ripple-Logo und einer Weltkarte ruht auf einer dunklen Oberfläche, die von roten Finanzdiagrammlinien beleuchtet wird.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP lockt viele Investoren an. Jetzt steht der Kurs auf der Kippe

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der XRP-Kurs unter die 2-Dollar-Marke gefallen ist
  • Welche Rolle geopolitische Unsicherheit und Wirtschaftsdaten spielen
  • Wie sich die aktuelle Orderflow-Lage darstellt
  • Warum oberhalb von 2 US-Dollar eine wichtige Liquidationszone liegt

Der XRP-Kurs konnte sich zuletzt längere Zeit stabil über der Marke von 2 US-Dollar halten, ist nun jedoch erneut darunter gefallen. Aktuell notiert XRP bei rund 1,93 US-Dollar. Der Rückgang fällt in ein Umfeld anhaltender Unsicherheit, das weiterhin von geopolitischen Spannungen und politischen Entwicklungen rund um Donald Trump geprägt ist. Diese Faktoren sorgen für Zurückhaltung am Markt und belasten kurzfristig die Risikobereitschaft der Anleger.

