XRP zeigte in den letzten Stunden relative Stärke, als Bitcoin (BTC) nach unten gezogen wurde und den Markt insgesamt belastete. Der Kurs konnte sich an seinem ersten Support bei 2,2 US-Dollar stabilisieren. XRP konsolidiert aktuell in einem Symmetrical Triangle, das in der Regel nach etwa zwei Dritteln seiner Formation eine signifikante Bewegung nach oben oder unten signalisiert. Sollte XRP den Bereich von 2,9 US-Dollar erneut testen wollen, ist es entscheidend, dass BTC an Stabilität gewinnt und keine weiteren Abverkäufe initiiert.

Nach unten hin befinden sich für XRP mehrere potenzielle Unterstützungszonen: Die erste liegt bei 1,9 US-Dollar und könnte dazu dienen, die Wick vom 10. Dezember aufzufüllen. Solche Wicks, die stark aufgekauft wurden, weisen oft eine hohe Liquidität auf, die erneut angelaufen werden könnte.Falls auch dieser Bereich nicht hält, liegt eine weitere Support-Zone tiefer, die als letzter Ankerpunkt fungieren könnte.

Das Volumenprofil gemäß dem VPVR (Volume Profile Visible Range, ein Indikator, der das gehandelte Volumen in bestimmten Preisbereichen visualisiert) zeigt, dass nach oben hin relativ wenig Volumen gehandelt wurde. Sollte der Kurs nach unten abweichen, könnte er sich daher ähnlich schnell bewegen, was die Woche besonders spannend macht.

Auf dem Bild der Liquidation Levels (oben links im Chart) wird deutlich, dass der Abverkauf zahlreiche neue Long-Positionen hervorgebracht hat. High-Leverage-Positionen über dem aktuellen Kurs könnten XRP nach oben ziehen, falls Bitcoin seinen Allzeithoch-Bereich von 107.000 US-Dollar erneut anläuft. In diesem Szenario dürfte auch XRP profitieren und eine Aufwärtsbewegung zeigen.

XRP Tageschart & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Schlüsselzonen im Fokus

Im 4-Stunden-Chart zeigt die Heatmap (oben links im Chart), dass der Abverkauf über dem aktuellen Kurs ein erhebliches Maß an Liquidität hinterlassen hat, die als Zielbereich für eine mögliche Erholung dienen könnte. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Sollte XRP am 50er EMA abgewiesen werden, wäre dies ein Short-Signal, das zu einem Test des 200er EMA führen könnte. Diese Marke entspricht auch der Wick aus dem Tageschart, die als potenzieller Unterstützungsbereich dient.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt aktuell bei 44 Punkten und signalisiert damit ausreichend Spielraum für Bewegungen in beide Richtungen. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt hingegen auf dem Histogramm ein nachlassendes negatives Momentum, was auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten könnte.

Die blaue Linie auf dem Chart markiert den letzten entscheidenden Support vor einem möglichen Test des 200er EMA. In Kombination mit den Liquidationsdaten bleibt die Situation weiterhin von hoher Spannung geprägt, und die Bewegungen von BTC werden dabei eine Schlüsselrolle spielen.

XRP 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Heatmap (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.