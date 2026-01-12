App herunterladen
Peter Schmitz im Interview 

WISO-Steuer-CEO warnt Krypto-Investoren: “Lücken in Unterlagen schaden Glaubwürdigkeit”

Krypto-Steuern korrekt machen? WISO-Steuer-CEO Peter Schmitz erklärt, wie du Fehler vermeidest – und was das neue Krypto-Meldegesetz bedeutet.

Dominic Döllel
Das Bild zeigt eine Collage aus einer deutschen Einkommensteuererklärung und Euro-Geldscheinen im Hintergrund. Im Vordergrund ist ein freundlich lächelnder Mann mit Brille als Experte positioniert.

Beitragsbild: Peter Schmitz/Shutterstock

 | Peter Schmitz gibt Tipps zur Krypto-Steuer

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum lückenlose Krypto-Dokumentation entscheidend für deine Glaubwürdigkeit beim Finanzamt ist
  • Welche Risiken das neue Krypto-Meldegesetz mit sich bringt – und was es mit deiner Steuer-ID zu tun hat
  • Warum selbst steuerfreie Krypto-Gewinne in die Steuererklärung gehören können
  • Welche Möglichkeiten es für frühere Fehler gibt – und wann eine Selbstanzeige sinnvoll ist

“Eine saubere Dokumentation ist die beste Verteidigung.” So bringt es Peter Schmitz auf den Punkt. Der CEO von WISO Steuer war früher selbst Finanzbeamter und weiß aus Erfahrung, was bei der Besteuerung von Kryptowährungen zählt. Lückenlose Aufzeichnungen aller Transaktionen seien unerlässlich. Fehlen Nachweise oder sind Angaben unvollständig, “leidet sofort die Glaubwürdigkeit”. Das bedeutet: Nachfragen, Prüfungen, im schlimmsten Fall Nachzahlungen oder Strafen. Doch was genau verlangt die Finanzverwaltung – und wie bereitest du dich optimal vor?

