Ohne eigene Geräte ins Bitcoin Mining einsteigen? Cloud Mining macht es möglich, birgt aber auch so manche Risiken.

Wie Bitcoin Cloud Mining funktioniert – und ob es sich lohnt

Wie Bitcoin Cloud Mining funktioniert – und ob es sich lohnt

In diesem Artikel erfährst du: Was der Unterschied zwischen klassischem Bitcoin-Mining und Cloud-Mining ist

Welche Risiken das Cloud-Mining birgt

Worauf Anleger achten sollten

Wie rentabel Cloud-Mining sein kann

Wer sich mit Bitcoin beschäftigt, stößt schnell auf das Thema Mining. Es ist ein zentraler Bestandteil des Netzwerks, denn ohne Miner würden keine Transaktionen verarbeitet und keine neuen Bitcoin geschaffen werden. Das klassische Mining ist jedoch mit hohen technischen und finanziellen Anforderungen verbunden: von der Anschaffung teurer Hardware über eine günstige Stromversorgung bis hin zur laufenden Wartung. Für alle, die diesen Aufwand scheuen, gibt es das Cloud-Mining: einfach und bequem. Doch was auf den ersten Blick einladend wirkt, birgt auch Risiken. Wer unvorbereitet investiert, läuft Gefahr, auf unseriöse Angebote oder unprofitable Verträge hereinzufallen. Deshalb sollte man das Geschäftsmodell genau verstehen, bevor man einsteigt.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.