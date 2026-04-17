USDT und USDC werden auf Ethereum derzeit so selten bewegt wie noch nie in diesem Jahr. Für Ether muss das aber nicht automatisch bearish sein.

Santiment meldet für das Ethereum-Netzwerk die bislang niedrigste Aktivität von USDT und USDC im laufenden Jahr. Solche Phasen treten häufig auf, wenn sich der Markt in einer längeren Seitwärtsbewegung befindet und Kapital zwar vorhanden ist, aber kaum rotiert. Für Ether ist das weniger ein direkter Preishinweis als ein Signal für die aktuell niedrige Risikobereitschaft am Krypto-Markt insgesamt.

USDT und USDC werden auf Ethereum derzeit so selten bewegt wie noch nie in diesem Jahr | Quelle: Santiment

Stablecoins sind Blutkreislauf des Krypto-Marktes

Stablecoins sind im Krypto-Ökosystem das Kapital, das zwischen Börsen, Wallets, DeFi-Protokollen und Derivatemärkten wandert. Werden die USD-Stablecoins von Tether und Circle auf Ethereum seltener bewegt, deutet das oft auf ein defensiveres Umfeld hin. Trader warten eher ab, Rotationen nehmen ab und frisches Momentum fehlt. Für Anleger ist das relevant, weil Stablecoins damit als eine Art Temperaturmesser für Liquidität und Marktlaune dienen.

Je nach Methodik können Bots, interne Transfers oder systembedingte Bewegungen das Bild verzerren, weshalb der Vergleich mit anderen Blockchains und bereinigten Datensätzen wichtig ist. Ein Blick auf die Verteilung der bereinigten Stablecoin-Transaktionen über mehrere Blockchains hinweg zeigt, dass Ethereum inzwischen nur noch einen kleinen Teil des Gesamtbildes abbildet. Im März lag der Anteil laut Allium bei sieben Prozent, im April bei 5,5 Prozent. Dominant waren zuletzt vor allem Binance Smart Chain (33 Prozent) und Tron (24 Prozent).

Verteilung der Stablecoin-Transaktionen nach Blockchain | Quelle: Allium

Warum das Signal für Ethereum nicht automatisch bearish ist

Die wichtigste Gegenargumentation lautet, dass ein Rückgang auf dem Ethereum Mainnet nicht zwangsläufig einen Rückgang im gesamten Ethereum-Ökosystem bedeutet. Ende 2025 folgte mit Fusaka der nächste Skalierungsschritt. Mit PeerDAS und zusätzlicher Blob-Kapazität soll Ethereum Rollup-Daten effizienter verarbeiten und Layer-2-Transaktionen weiter verbilligen.

Das hat Folgen für die Interpretation von Onchain-Daten. Wenn Stablecoin-Nutzung zunehmend über Arbitrum, Optimism, Base oder andere Layer-2-Lösungen läuft, kann die Aktivität auf dem Mainnet sinken, obwohl die ökonomische Nutzung von Ethereum insgesamt stabil bleibt. Das Warnsignal ist also real, verweist womöglich aber eher auf eine Verschiebung der Nutzung als auf eine strukturelle Schwäche. Diese rollup-zentrierte Skalierungslogik beschreibt Ethereum selbst seit dem Dencun Upgrade (2024) sehr klar.

Gesamtmarkt: Stablecoins wachsen weiter

In einer aktuellen Analyse schreibt die US-Notenbank, dass die aggregierte Marktkapitalisierung von Stablecoins bis zum 6. April 2026 auf 317 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 50 Prozent seit Anfang 2025. Der Markt für digitale US-Dollar wächst also weiter, auch wenn einzelne Aktivitätsindikatoren auf Ethereum kurzfristig nach unten zeigen.

Allzeithoch bei der gesamten Stablecoin-Marktkapitalisierung | Quelle: Defilama

Kurzfristig wirkt die sinkende Stablecoin-Aktivität auf Ethereum eher defensiv. Sie spricht gegen überhitzte Risk-on-Stimmung und für ein abwartendes Marktumfeld. Wer daraus jedoch sofort eine generelle Schwäche von Ethereum oder gar ein Ende des Stablecoin-Booms ableitet, greift zu kurz. Wahrscheinlicher ist, dass derzeit mehrere Faktoren zugleich wirken: weniger Handelsdynamik auf dem Mainnet, eine Verlagerung auf Layer-2 und ein Stablecoin-Sektor, der insgesamt weiter expandiert.

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